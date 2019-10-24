Кардинал Кох обратился с посланием к участникам международной православно-католической конференции в Минске

15 и 16 октября в Минске проходила Международная конференция «Митрополит Никодим: путь служения Церкви», в которой со стороны Апостольского Престола принимал участие официал Восточной секции Папского Совета по содействию христианскому единству священник Яромир Задрапа. Со специальным посланием к участникам конференции обратился председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. Ниже мы приводим его полный текст:

Приветствие Его Высокопреосвященства кардинала Курта Коха, председателя Папского Совета по содействию христианскому единству, участникам Международной конференции «Митрополит Никодим: путь служения Церкви».

Ваше Высокопреосвященство Митрополит Павел,

Ваши Преосвященства,

дорогие священники, монахи и монахини,

возлюбленные во Христе братья и сестры!

От всего сердца я рад приветствовать организаторов, докладчиков и участников конференции, проводимой Христианским образовательным Центром имени Святых Мефодия и Кирилла, во главе с отцом Святославом Рогальским.

Конференция посвящена выдающемуся пастырю Русской Православной Церкви, 90-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Митрополит Никодим, несмотря на свою недолгую жизнь, оставил наследие, которое продолжает приносить плоды в лоне Православной Церкви, и особенно в отношениях между Католической Церковью и Русской Православной Церковью. Он был, по сути, инициатором новых отношений между Католической Церковью и Русской Православной Церковью, сложившихся в 1960-х годах. Именно в период его пребывания в должности председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Русская Православная Церковь, первая среди Православных Церквей, приняла решение направить своих наблюдателей на II Ватиканский Собор с момента его открытия. По его инициативе Священный Синод Русской Православной Церкви в 1969 году принял решение позволить comunicatio in sacris с Католической Церковью при определенных обстоятельствах.

Фундаментом беззаветного служения Церкви митрополита, несомненно, была его любовь ко Христу, которую Владыка живил молитвою и особенно Божественной Литургией, которую он глубоко любил. Молитва была источником его открытости для всех, без предубеждений, а также источником дружеских и братских отношений, которые он установил со многими, особенно с различными представителями Католической Церкви. Я рад напомнить, что митрополит Никодим посвятил свою диссертацию Папе Иоанну XXIII, что свидетельствует о его особом почитании будущего святого, о связывавшей их духовной дружбе. Незабываемые воспоминания он оставил о себе в Риме, куда был приглашен Секретариатом по содействию единству христиан и где он чувствовал себя как дома, будучи принимаем как брат во Христе во многих общинах, в том числе и в Папской коллегии «Руссикум». Во время визитов митрополита в Рим его сопровождал в качестве секретаря будущий Патриарх Московский Кирилл, который, как мы знаем, был более чем секретарем митрополита, – он был его учеником, духовным сыном, продолжающим и сегодня идти по следам митрополита.

Митрополит Никодим скончался внезапно утром 5 сентября 1978 года во время частной аудиенции по случаю интронизации Папы Альбино Лучани. Говоря о митрополите, Папа Иоанн Павел I сказал: «Уверяю вас, что в своей жизни я никогда не слышал таких прекрасных слов о Церкви, как те, которые он произнес». Во время моих недавних визитов в Санкт-Петербург я не преминул посетить могилу возлюбленного Владыки, чтобы молитвенно почтить его память и поблагодарить Бога за его жизнь и бесценный вклад в исполнение молитвы Христа: «Да будут все едино» (Ин 17,21).

Я благодарен Господу за эту конференцию, которая позволяет нам вновь почерпнуть вдохновение у человека Божия, достигшего столь глубокого единения со Христом и показавшего, что путь служения Церкви не может не быть служением и её единству, уже совершённому во Христе. Во Христе мы живём Его любовью, как говорит апостол Иоанн, «да любите друг друга, как я возлюбил, так и вы да любите друг друга» (Ин 13, 34). Во Христе мы все уже в совершенном общении, следуя видению Отцов Церкви, которые говорили: «Чем больше мы Христовы, тем ближе мы друг к другу». В день своего епископского рукоположения Никодим сказал: «Вся моя сознательная жизнь принадлежит Церкви». Именно эта полная принадлежность Церкви делает его ярким примером того, как действует искупление Христа, пришедшего разрушить любую преграду, стоявшую между человеком и Богом, между человеком и человеком, как говорит святой апостол Павел в Послании к Ефесянам: «Через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе» (ср. Еф 2,14-18).

С любовью во Христе

кардинал Курт Кох

Источник: Vatican News