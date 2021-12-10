Канцлер Курии Архиепархии Божией Матери пояснил суть реформы наказаний в Католической Церкви

Реформа системы наказаний в Римско-Католической Церкви, проведенная Папой Римским Франциском, в большей степени посвящена конкретности наказаний и не потребует структурных изменений в Церкви или Конференции католических епископов России (ККЕР), рассказал РИА Новости канцлер Курии Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве монсеньор Сергей Тимашов.

Ранее Папа Франциск провел реформу системы наказаний в Римско-Католической Церкви. Она предусматривает серьезный пересмотр книги VI Кодекса канонического права, которая посвящена санкциям и наказаниям, которым могут быть подвергнуты члены Церкви за нарушение правил поведения и норм, обязательных к исполнению всем народом Божиим. В декабре новый текст книги кодекса вступил в силу. В частности, в новой редакции сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних отнесены не к преступлениям «против особых обязательств священнослужителей», а к «преступлениям против жизни и достоинства человека».

«Вопрос о сексуальных преступлениях для этого изменения Кодекса совершенно мелкий, потому что есть множество Папских документов, которые за этот период выходили. <...> Скорее, в этом Кодексе больше внимания уделено конкретности наказания, тому, что церковная дисциплина, правила взаимодействия разных структур в Церкви, правила управления церковным имуществом – это необходимо соблюдать, и поэтому нужно нарушение этих правил вводить в понятие преступления», – сказал РИА Новости священник Сергей Тимашов. Реформа Кодекса, полагает он, не потребует структурных изменений в Католической Церкви или ККЕР. «Это просто потребует от епископов обращать внимание на то, как живут католики, насколько они соблюдают те дисциплинарные нормы, которые есть, и это не только священники, не только монашествующие, но и католики-миряне могут совершать какие-то преступления», – добавил отец Тимашов.

Опыт использования в Римско-Католической Церкви предыдущей редакции Кодекса, считает он, показал, что его нормы оказались в значительной степени неконкретными, так как рассчитывались в значительной степени на то, что епископ на месте будет сам определять необходимость наказания священника. «Никто не подозревал, что настолько важен вопрос насильственных действий сексуального характера. Для священника это нарушает обязанность целибата – в этом смысле считалось, что всякое сексуальное нарушение со стороны священника это нарушение его обязательств. Но обратить внимание, что это прежде всего действие, у которого на другой стороне есть жертва – и тогда это надо приравнять к любым другим насильственным действиям», – сказал канцлер Курии Архиепархии.

Он подчеркнул, что один из важнейших пунктов реформы – халатность епископа – тоже становится преступлением. «С другой стороны, у епископов есть ясные инструменты, где он должен применять, в том числе, какие-то из этих санкций, чтобы принуждать соблюдение норм там, где это нужно», – заключил Сергей Тимашов.