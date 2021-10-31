Изменены сроки проведения епархиального этапа Синода

Генеральный секретариат Синода епископов изменил сроки проведения первого, епархиального этапа синодального процесса, то есть этапа консультаций с Народом Божиим.

Это решение было принято на основании многочисленных просьб от епископских конференций, как сообщили в Генеральном секретариате. От епархий поступили запросы «продлить первую фазу синодального пути, чтобы предоставить Народу Божьему больше возможностей пережить подлинный опыт слушания и диалога».

«Осознавая, что синодальная Церковь – это Церковь, которая слушает, — поясняет Генеральный секретариат, — и учитывая, что первая фаза является основной для этого синодального пути, а также имея в виду поступившие просьбы и всегда стремясь к благу Церкви, Ординарный совет Синода епископов решил продлить до 15 августа срок подачи итогов консультаций от епископских конференций, от восточных католических Церквей sui iuris и от других церковных органов».



Источник: Vatican News

На фото — Синодальный путь в поместных Церквах (Болгария)