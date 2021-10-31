Изменены сроки проведения епархиального этапа Синода

Изменены сроки проведения епархиального этапа Синода

Октябрь 31, 2021

Генеральный секретариат Синода епископов изменил сроки проведения первого, епархиального этапа синодального процесса, то есть этапа консультаций с Народом Божиим.

Это решение было принято на основании многочисленных просьб от епископских конференций, как сообщили в Генеральном секретариате. От епархий поступили запросы «продлить первую фазу синодального пути, чтобы предоставить Народу Божьему больше возможностей пережить подлинный опыт слушания и диалога».

«Осознавая, что синодальная Церковь – это Церковь, которая слушает, — поясняет Генеральный секретариат, — и учитывая, что первая фаза является основной для этого синодального пути, а также имея в виду поступившие просьбы и всегда стремясь к благу Церкви, Ординарный совет Синода епископов решил продлить до 15 августа срок подачи итогов консультаций от епископских конференций, от восточных католических Церквей sui iuris и от других церковных органов».


Источник: Vatican News

На фото — Синодальный путь в поместных Церквах (Болгария)

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