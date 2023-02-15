Папа: «История Грузии повествует о многочисленных переходах от тьмы к свету, потому что вашей стране всегда удавалось вновь подниматься и сиять»

Папа Франциск принял на частной аудиенции делегацию университета им. Сулхан-Сабы Орбелиани из Тбилиси, передает Vatican News.

Многократно обращаясь к грузинскому языку, чтобы пояснить свою мысль, Папа в особенности подчеркнул термин «просвещение», в основе которого в грузинском языке также лежит слово «свет», напоминая о «переходе от тьмы невежества к свету знаний».

«Это наводит на мысль о светильнике, зажженном в темной комнате: он не меняет ничего вокруг, но изменяет вид каждой вещи».

Точно так же слово «просвещение» в грузинском языке употребляется и в отношении Таинства Крещения, связывая веру и культуру, отметил Папа, подчеркнув роль образования: «помогать молодым поколениям расти, раскрывая и взращивая самые плодородные корни, так чтобы они приносили плоды». По словам Св. Отца, это «отвечает идентичности Грузии, молодой страны с древней историей, земли, благословленной Небесами», о которой Папа хранит «счастливые воспоминания», в частности, о встрече с Патриархом Илией. Папа сказал, что он «носит в своем сердце» тот момент, когда он стоял рядом с Патриархом под знаком Христова хитона; того самого хитона, который описан в Евангелии как «без швов, цельнотканый» (Ин 19,23). Согласно традиции это символизирует единство Церкви, Тела Христова, отметил Папа, упомянув о плодотворном университетском сотрудничестве католиков и православных.

«Культура и образование возвращают память о прошлом и проливают свет на настоящее. Это незаменимо для роста молодого человека, но также и для всего общества», — продолжил Святейший Отец, процитировав Илью Чавчавадзе: «Падение народа начинается там, где заканчивается память о прошлом».

«История Грузии повествует о многочисленных переходах от тьмы к свету, потому что вашей стране всегда удавалось вновь подниматься и сиять, даже когда на протяжении веков она неоднократно терпела вторжения и иностранное господство. Я думаю и о той еще одной части земли, которую у нас отняли».

Даже в самые мрачные периоды, добавил Папа, грузинский народ сумел взращивать свою веру и культуру, и в этом ценную роль сыграла Католическая Церковь, которая побуждала к «плодотворной культурной открытости».

Папа сослался на личность грузинского диплома Сулхан-Сабы Орбелиани, именем которого назван университет. Это был «человек большой культуры и открытости. Грузины, начиная с молодежи, заслуживают все более обширных возможностей. В то же время типичный грузинский гуманизм, с его уникальностью и красотой, заслуживает, чтобы его ценили и в других местах, а искусство, литература, музыка Грузии и множество других выдающихся проявлений могли бы обогатиться посредством уважительного сопоставления с другими культурами». Именно в этом состоит миссия света: он существует не для того, чтобы его видели, но чтобы было видно вокруг и дальше, подчеркнул в заключение Папа и пожелал делегатам университета быть таким «мягким светом» для многих молодых людей.