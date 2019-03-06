Исполинский Христос вместо колоссального Ленина. Во Владивостоке рассматривают вариант установки огромной статуи Спасителя

По информации Благовест-инфо, 68-метровую статую Христа могут установить на Крестовой сопке во Владивостоке. Изначально о задумке сообщил сайт Духовно-православного центра «Вятский посад». Руководитель этого проекта Геннадий Цурков подчеркнул, что инициатором установки огромного монумента стал духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин). «В июне 2017 года мы посетили город Владивосток, выехали на эту сопку, с нами был адмирал Тихоокеанского флота. Батюшка (схиархимандрит Илий) давно думал об этом проекте, чтобы была великая защита нашей России на востоке. Сама статуя будет около 38 метров, а то, на чем она стоит, постамент, – около 30 метров», – отметил Цурков, добавив, что статуя Спасителя во Владивостоке «стилистически будет обязательно отличаться от той, что установлена в Рио-де-Жанейро, чтобы своя была». Хотя через пару дней с сайта Духовного центра релиз о статуе пропал, новость уже подхватили и распространили местные СМИ.

Так, стало известно, что автор монумента – президент Российской академии художеств Зураб Церетели, а колосс, как мы предполагаем, тот же самый, который скульптор отлил еще в 2013 году для Сочи. Тогда столица зимней Олимпиады-2014 отказалась принять скульптуру. Не нашлось место для статуи и в Санкт-Петербурге. В 2016 году жители Северной столицы подписали петицию на имя тогдашнего губернатора города Георгия Полтавченко с требованием не устанавливать мегаизваяние. К народному прошению позже добавилось и заявление главы отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии РПЦ протоиерея Александра Пелина о том, что «появление в городе статуи Иисуса Христа противоречит православию». «Установка подобного рода гигантских статуй не является частью православной традиции. Думаю, что в епархии относятся плохо, но за всю епархию не могу сказать», – заявил Пелин, подчеркнув, что «если такой монумент будет установлен в Северной столице, то это нанесет невосполнимый урон архитектурному облику города».

Несмотря на то, что проект пока не согласован с Московским Патриархатом и ни Мэрия города, ни местная епархия не получали предложения по инсталляции статуи, детали масштабного замысла уже активно обсуждает губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он даже осмотрел предполагаемое место установки и самостоятельно скорректировал проект. Ранее планировалось, что около гигантской фигуры Спасителя также будет возведен и храм во имя Преподобного Сергия Радонежского, рассчитанный на 100 прихожан. Однако Кожемяко решил, что церковь здесь будет лишней. «Как таковой храм здесь не нужен, тут нужна часовня. Народ сюда ходить не будет, будут делегации приезжать, заходить, свечку поставили – и всё. А так как тут всё равно будет по 20–30 человек, то нужно на такое количество и делать», – заявил губернатор.

Примечательно, что еще во времена СССР на вершине той же сопки планировали установить огромную статую Ленина. Фигура вождя мирового пролетариата должна была встречать заходящие во Владивосток на рейд корабли. Однако этим планам не суждено было сбыться.