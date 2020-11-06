Ирак: молодые мусульмане восстанавливают католический храм в Мосуле (ФОТО)

В иракском Мосуле волонтеры восстанавливают церковь святого Фомы, которая была разорена и разграблена после вторжения в город боевиков «Исламского государства», запрещенной в России террористической организации.

Таким образом местные жители хотят избавиться от страшных воспоминаний о зверствах головорезов, воссоздать представление о Мосуле как о многоконфессиональном и многонациональном городе и вернуть бежавших от преследований христиан, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Reuters.

Католическая церковь святого Фомы была построена в Мосуле в середине 1800-х годов.

До свержения Саддама Хусейна в 2003 году в городе проживало около 45 тыс. христиан. После вторжения американских войск и начала гражданской войны их число начало сокращаться. Последние христиане покинули эти места, когда власть в городе в июне 2014-го захватили представители ИГИЛ.

Церковь была разграблена, на ее стенах появились надписи «Земля халифата», «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед — посланник Аллаха». С тех пор здание стояло заброшенным.

Сейчас добровольцы собирают пыль и мусор в церкви cвятого Фомы, отмывают полы и стены, убирают двор и прилегающую территорию.

Участвуя в работах по расчистке церкви, они хотят поддержать усилия местного христианского сообщества по восстановлению поврежденной собственности и показать бежавшим из города представителям религиозных меньшинств, что обстановка здесь изменилась.

По словам руководителя волонтерской группы «Герб Мосула» Мохаммеда Эссама, действия волонтеров — это послание всем людям, покинувшим город: «Вернитесь, здесь ваше место и ваша история, Мосул не будет прежним без вас. Мы обязуемся заботиться о вас и ваших святынях».

Мусульманские волонтеры из группы «Савед аль-Муселия» («Руки Мосула») в настоящее время работают над очисткой христианских церквей в Мосуле, чтобы они снова стали доступными. Как пишет итальянское информационное агентство «AsiaNews», организация хочет «замести следы исламского государства и оказать помощь нуждающимся».



Фото: REUTERS / Abdullah Rashid