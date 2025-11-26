Информационное сообщение о LXII заседании Пленарного собрания Конференции католических епископов России в г. Марксе (24–25 ноября 2025 г.)

С 24 по 25 ноября в доме Сестер Служительниц Иисуса в Евхаристии в г. Марксе собралась Конференция католических епископов России в составе: Архиепископ Павел Пецци FSCB, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель; Епископ Кирилл Климович, ординарий Епархии св. Иосифа в Иркутске, вице-председатель; Епископ Иосиф Верт SJ, ординарий Преображенской Епархии в Новосибирске; Епископ Клеменс Пиккель, ординарий Епархии св. Климента в Саратове; Епископ Николай Дубинин OFM Conv, вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве; Епископ Штефан Липке SJ, вспомогательный епископ Преображенской Епархии в Новосибирске, секретарь ККЕР. По уважительной причине отсутствовал Апостольский нунций в Российской Федерации Архиепископ Джованни д’Аниелло.

Накануне заседания епископы приняли участие во Всероссийском юбилейном конгрессе «Мария — Матерь бедных» с участием представителей всех четырех епархий, в рамках которого с благодарностью было отмечено, как многими способами Бог за последние 35 лет позволил католикам России разделять жизнь бедных и заботиться о них. Собравшиеся на конгрессе епископы, священники, братья и сестры монашествующие и миряне возобновили намерение бескорыстно и смиренно, в духе послания Dilexi te Папы Льва XIV, служить всем нуждающимся.

В тот же день, 23 ноября, епископы приняли участие в праздновании годовщины освящения и престольного праздника храма Христа Царя в Марксе, а также престольного праздника принимающей Епархии св. Климента в Саратове.

Члены ККЕР с благодарностью вспомнили важные события, которыми была отмечена жизнь нашей Церкви в 2025 году: Юбилей под девизом «Паломники надежды», совпавший с паломничеством списка иконы «Спасение Народа Римского» по церквам нашей страны; кончину, а точнее «рождение для неба» и «пасху» Папы Франциска (21 апреля); избрание Папы Льва XIV (8 мая); юбилейное всероссийское паломничество в Рим в октябре и в особенности встречу со Святейшим Отцом; юбилейные конгрессы в Новосибирске, Иркутске, Санкт-Петербурге и в Марксе.

ККЕР благодарит Бога за то, что некоторые события уходящего года (в частности, 1700-летие Никейского собора и 60-летие Декларации Второго Ватиканского собора Nostra aetate, а также молитвенное переживание кончины Папы Франциска и избрания Папы Льва XIV) укрепили экуменическое и межрелигиозное сотрудничество и даже дружбу.

Конференция воспринимает как руководство для служения Церкви в России и для дальнейших размышлений слова Папы, обращенные к российским паломникам в Риме в октябре этого года:

«Дорогие братья и сестры, да, это правда, каждый из нас является живым камнем в здании Церкви. Каждый камень, даже самый маленький, помещенный Господом в нужное место, играет важную роль для стабильности всего сооружения. Ещё Господь Иисус ободрял своих учеников: ‘Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство’ (Лк 12,32). После этого юбилейного паломничества вы вернётесь на свою землю и будете призваны продолжать путь христианской жизни, пастыри и верующие вместе, не забывая, что все вы несёте ответственность за свою поместную Церковь, ‘нося бремена друг друга’ (ср. Гал 6,2). Пусть из ваших семей, ваших приходских и епархиальных общин выйдет пример любви, братства, солидарности и взаимного уважения для всех людей, среди которых вы живёте, работаете и учитесь. Именно так можно зажечь огонь христианской любви, способной разогреть холод сердец, даже самых окаменелых».

В духе слов Папы Льва, сказанных им в день его избрания, епископы просят верных неустанно молиться о мире, «безоружном и обезоруживающем», и трудиться ради него, заботясь о духовном и телесном благе каждого человека.

ККЕР осознает важность синодального процесса, который начал Папа Франциск и сознательно продолжает Папа Лев. Ключевым моментом синодальности является деятельная работа таких синодальных органов, как конференция епископов и объединения епископских конференций, советы священников, пастырские и экономические советы епархий и приходов.

Заботясь о призвании, жизни и служении священников, епископы постановили:

— призывать священников ежегодно, начиная с 2027 года, принимать участие в семинаре («социальной неделе», днях формации), проводимом в январе Высшей духовной семинарией в Санкт-Петербурге;

— подчеркнуть важность ежегодных духовных упражнений для священников, в т. ч. организуемых на уровне епархии;

— поручить Богословскому институту в Санкт-Петербурге два раза в год организовывать онлайн-семинары для духовенства и других служителей;

— углублять сотрудничество между священниками, постоянными диаконами, мирянами, несущими служения, и монашествующими;

— регулярно приглашать молодых людей, размышляющих о священстве, на реколлекции;

— посвятить Великий пост 2026 года усиленной молитве о призваниях к священству.

ККЕР с благодарностью принимает декрет Святого Престола о служении Мессы в определенных намерениях («интенциях»), последний документ, одобренный Папой Франциском. Епископы приглашают верных усердно молиться о живых и усопших братьях и сестрах, прося священников служить в их намерениях Евхаристию и поддерживая таким образом священников своими пожертвованиями. Священников же епископы просят неукоснительно соблюдать действующее законодательство, уточненное в данном декрете. Ориентировочное пожертвование за интенцию («стипендия») установлено в размере 700 рублей.

Конференция епископов благодарит за труд входящую в ее состав комиссию по делам благотворительности, и с радостью приветствует новых помощников ее председателя, Епископа Клеменса Пиккеля, — Наталью Певцову (секретарь) и о. Мариано Серрано CMF (духовный советник).

ККЕР также выражает намерение усердно служить нашим братьям и сестрам —католикам-иностранцам, детям, молодежи и уязвимым лицам, братьям и сестрам с особенностями здоровья. Конференция напоминает молодежи, что летом 2026 года состоится Всероссийская, а летом 2027 года — Всемирная встреча молодежи, которая в этот раз пройдет в Сеуле (Южная Корея).

Епископы также напоминают, что в воскресный день «верующие должны собираться воедино, чтобы, слушая Слово Божие и участвуя в Евхаристии, вспоминать Страсти, Воскресение и славу Господа Иисуса», и что воскресенье должно быть «днем радости и отдохновения от трудов» (Второй Ватиканский собор, Sacrosanctum Concilium, 106). Поэтому каждый католик обязан принимать участие в Евхаристии и по возможности отдыхать от трудов каждое воскресенье, а также во все заповеданные праздники, а именно: Торжество Богородицы (1 января), Богоявление (6 января), Торжество св. Иосифа (19 марта), Благовещение Господне (25 марта), Вознесение Господне (40-й день Пасхи), Торжество свв. Апостолов Петра и Павла (29 июня), Успение Пресвятой Девы Марии (15 августа), Торжество Всех Святых (1 ноября), Непорочное Зачатие Пресвятой Девы Марии (8 декабря), Рождество Господне (25 декабря). В ближайшее время будет опубликовано уточняющее решение ККЕР.

Следующее заседание Пленарного собрания ККЕР запланировано на 16–18 марта 2026 г. в Иркутске.



Маркс, 25 ноября 2025 года



Источник: официальный сайт ККЕР