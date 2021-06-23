Индульгенция по случаю Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей

По случаю Первого Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей, который по решению Папы Франциска будет отмечаться в четвёртое воскресенье июля, Апостольская пенитенциария предоставила для людей старшего возраста и верующих во всём мире полную индульгенцию, то есть освобождение от временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена в Таинстве Примирения. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Это духовное благо смогут стяжать пожилые люди и все верующие, которые в духе покаяния и милосердия приступят к Таинствам Исповеди и Евхаристии, молясь о нуждах Святейшего Отца. Следующим условием для получения индульгенции станет участие 25 июля 2021 года в торжественной Святой Мессе, которую Папа Франциск возглавит в Ватиканской базилике по случаю первого Всемирного дня бабушек и дедушек и пожилых людей, либо в различных мероприятиях, которые в тот день будут проводиться в Церквах по всему миру. Дар индульгенции верующие смогут обрести не только для себя, но и для усопших, для отпущения их временной кары в чистилище. Полную индульгенцию в этот день будет можно также стяжать, физически или виртуально посещая пожилых братьев и сестёр, которые находятся в нужде или в затруднительном положении, например, больных, отверженных, инвалидов.

Полная индульгенция может быть также предоставлена больным старикам и всем, кто по серьёзной причине не может покинуть свой дом, но примет духовное участие в богослужениях Всемирного дня пожилых: верующие призваны возносить милосердному Богу молитвы и вверять страдания своей жизни, прежде всего тогда, когда слова Папы Римского и богослужения будут транслироваться по телевидению и радио, а также с помощью новых средств социальной коммуникации. Чтобы облегчить людям доступ к Божьему прощению, Апостольская пенитенциария убедительно просит священников быть готовыми выслушивать исповеди кающихся в духе щедрости.