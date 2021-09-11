In memoriam: католическая больница св. Иосифа в Париже благодарна Бельмондо за меценатство

Руководство и сотрудники французской больницы Святого Иосифа высоко оценили вклад Жан-Поля Бельмондо в развитие этой сети клиник, основанной католическим орденом в Париже около полутора веков назад.

«Весь наш коллектив хотел бы воздать должное Жан-Полю Бельмондо, спонсору Института лечения ран, который был открыт в его присутствии 9 апреля 2013 года. Спасибо за его поддержку на протяжении всех этих лет», — говорится в сообщении больницы Святого Иосифа на странице группы клиник Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph в Фейсбуке.

Институт лечения ран (l’Institut de la Cicatrisation), названный именем Бельмондо, призван развивать деятельность по уходу, исследованиям и обучению специальности, «которая очень мало изучена и сложна с точки зрения лечения». «Институт объединяет медицинских работников госпиталя и других больниц Иль-де-Франс, а также медиков в области сосудистой медицины, инфекционных заболеваний, дерматологии, диабетологии и пластической хирургии. Хронические раны, особенно сосудистого происхождения (например, язвы на ногах) распространены особенно среди пожилых людей. Они оказывают серьезное влияние на качество жизни людей, страдающих от них, и приводят к значительным расходам на здравоохранение», — говорится в сообщении об открытии Института лечения ран.

Больница Святого Иосифа – частная некоммерческая больница, предоставляющая общественности медицинские услуги и уход с 1878 года. «Преданность и уважение к человеку как ценности католиков-основателей госпиталей Святого Иосифа составляют основу ежедневной работы всех членов коллектива», — отмечается на официальном сайте лечебного учреждения.

В настоящее время госпиталь имеет 612 коек и места для краткосрочных госпитализаций, 5 клинических и медико-технических центров и один учебный институт по сестринскому делу.

При госпитале действует часовня, построенная знаменитым французским архитектором Жаком Лекё в XIX веке. Три года назад её реставрировали. «Часовня больницы Святого Иосифа является активным местом поклонения, где регулярно проводятся богослужения для пациентов и их близких, а также для персонала больницы и местных прихожан. Действующие или сопровождаемые пациенты могут свободно посещать часовню, чтобы собираться и жить своей верой. Католический капеллан ежедневно присутствует в больнице и может приходить к больным по их просьбе», — отмечается на сайте госпиталя. В часовне, оснащенной в 1897 году английским органом, устраивают концерты классической музыки, песнопения, театральные представления.

Накануне, 9 сентября в Почетном дворе исторического Дома Инвалидов в Париже прошла церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо, скончавшемся на 89 году жизни. На ней присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон, отмечает ТАСС.

«Ушла часть моей жизни в кино, которую мы начали вместе 60 лет назад», — отметил Ален Делон, который не смог присутствовать на церемонии по состоянию здоровья. «Когда я думаю о Жан-Поле, я думаю, что потерял брата», — сказал известный кинорежиссер Клод Лелуш.

Отпевание Бельмондо было совершено 10 сентября в Сен-Жермен де Пре (Saint-Germain-des-Prés) – древнейшей церкви французской столицы. Возглавил богослужение монсеньор Филипп Марсет, вспомогательный епископ Парижа, сообщает сайт Парижской архиепархии.

«Он сумел вдохнуть в своих персонажей сочувствие, хорошее настроение, очарование счастливого человека… В нем было настоящее зерно жизни, которое помогло ему полюбить. Его любили люди, потому что он любил людей», — сказал епископ на заупокойной мессе. Он отметил, что хотя Бельмондо не участвовал регулярно в богослужениях, «но он сохранил в своем прекрасном образе неизгладимые следы сыновнего сходства с Богом». «В одном из интервью он сказал, что не боится смерти. Сегодня он встречается с Сыном Всевышнего. Возлюбленный людьми Жан-Поль Бельмондо открывает Того, кого Отец Небесный называет Своим возлюбленным Сыном Иисусом, — отметил епископ Филипп. — Господи, я не спрашиваю Тебя, почему ты забрал у нас Жан-Поля Бельмондо, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам его».

Источник: Благовест-инфо