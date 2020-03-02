Генеральный секретарь Конференции католических епископов Германии Ганс Лангендёрфер ушел в отставку

Генеральный секретарь Конференции католических епископов Германии, священник-иезуит Ганс Лангендёрфер оставил свой пост – сообщает портал Благовест-инфо со ссылкой на National Catholic Register.

Это уже вторая громкая отставка в немецкой Церкви за последнее время – 11 февраля об уходе с поста председателя Конференции католических епископов Германии заявил кардинал Райнхард Маркс. Отец Лангендёрфер занимал пост генерального секретаря Конференции немецкого епископата с 1996 года. Комментируя свою отставку, 68-летний иезуит заявил, что «пришло время передать должность в молодые руки». Он также не исключил, что его преемником на этом посту может стать мирянин или мирянка – впервые за 172-летнюю историю немецкой Епископской конференции.

Бывший советник канцлера ФРГ Гельмута Коля, священник Ганс Лангендёрфер, SJ, был одним из главных идеологов «синодального пути» Католической Церкви в Германии. Иезуит стоял за принятыми в 2015 году новыми правилами трудоустройства, которые разрешают брать на работу в католические приходы и учреждения разведенных католиков, женатых повторным браком, а также граждан, состоящих в однополых союзах.