Генеральный докладчик предстоящего Синода епископов высказался о реформах в Церкви

Реформы в Католической Церкви нуждаются в «стабильной основе». Об этом заявил кардинал из Люксембурга Жан-Клод Холлериш в интервью февральскому номеру немецкого журнала Herder Korresponden.

63-летний председатель Комиссии епископских конференций Евросоюза (COMECE), являющийся к тому же ключевой фигурой предстоящего Синода епископов, посвященного Синодальному пути (в июле 2021 г. Папа Франциск назначил его генеральным докладчиком XVI Ассамблеи Синода, намеченной на октябрь 2023 г.), подчеркнул, что «если бы Папа в настоящее время просто разрешил рукоположение в священники ‘испытанных мужей’ и рукоположение женщин в диакониссы, риск раскола в Церкви значительно возрос», и напомнил, что дискуссия на эти темы не может оставаться лишь в границах Германии, поскольку необходимо учитывать ситуацию, сложившуюся в других странах и регионах. Например, ясно, что большинство африканских епископов с подобными нововведениями не согласится.

Далее иерарх обратил внимание на то обстоятельство, что «Папу порой неправильно понимают» и пояснил свою мысль: «Святейший Отец не имеет ничего против консерваторов пока они не отрываются от жизни. Точно так же он не имеет ничего против реформаторов, если они принимают во внимание нужды всей Церкви. Франциску не нравятся внутренние конфликты в Церкви. (…) Временами у меня складывается ощущение, что немецкие епископы не понимают Папу. Папа не либерален, а радикален. Он приветствует те перемены, которые проистекают из радикализма Евангелия. (…) Структурные реформы необходимы, но они невозможны без общецерковного консенсуса».

По материалам Vatican News