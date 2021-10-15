Фатимский Санктуарий станет более экологичным

Администрация Санктуария в Фатиме вводит ряд экологических инвестиций в рамках проекта Laudato Si’, которые одновременно направлены на популяризацию содержания одноименной энциклики.

Экологические проекты в святилище Богоматери Розария в Фатиме, среди прочего, касаются получения электричества из возобновляемых источников энергии, переработки отходов и расширения «зеленой» территории, сообщает Vatican News.

Как заявила пресс-секретарь паломнического центра в Фатиме Карма Радея, мероприятия будут реализованы в течение следующих семи лет. Инвестиции Фатимы в окружающую среду — это «ответ на пророческий глас Церкви» об ошибках человечества в области защиты окружающей среды.

Система фотоэлектрических панелей, размещенных на крыше базилики Святой Троицы в Фатиме, будет расширена: к существующим 1375 устройствам будет добавлено около 600 новых.

По словам представителя паломнического центра, система освещения будет модернизирована, чтобы уменьшить потребление электричества в месте поклонения: старые лампы будут заменены на светодиодные. На сегодняшний день реализовано уже 50% проекта.