Фасад англиканской церкви в Йоркшире украсят персонажи из «Хроник Нарнии»

Изваяния мифических существ и говорящих зверей из книг Клайва Льюиса «Хроники Нарнии» украсят англиканский храм XII века в Восточном Йоркшире, пишет The Guardian. 14 каменных скульптур ручной работы, изображающие Льва Аслана, Белую Ведьму, Фавна мистера Тамнуса и других волшебных жителей Нарнии, будут установлены на фасаде храма Святой Марии в Беверли.

Новые изваяния были созданы в ходе 10-летнего проекта реставрации храма, частично финансируемой Национальной лотереей Фонда наследия. Реставраторам пришлось обновить и заменить более 600 средневековых деревянных резных изваяний в интерьере храма с образами королей, святых, ангелов, львов, единорогов, русалок и других мифических персонажей. Однако и наружные каменные изваяния настолько пострадали от времени, что их пришлось полностью заменить. «Во многих случаях у нас не осталось никаких письменных свидетельств о сути и смысле древних изображений, а сами они настолько разрушены временем, что воссоздать их в первоначальном виде уже невозможно, – говорит Роланд Деллер, директор по реставрации храма Святой Марии. – И поэтому мы решили заказать мастерам нечто новое».

Церковь привлекла к работе местных студентов, изучающих искусство и дизайн, и они подали на конкурс свои эскизы. Скульптуры были выполнены вручную мастерами компании реставрационной фирмы Matthias Garn.

История четырех братьев и сестер, эвакуированных в сельскую местность в начале Второй мировой войны и попавших в волшебную страну, чтобы сразиться на стороне добра со злом, приобретает особое звучание в наши дни. «Сегодня она находит еще большой отклик в душах, – говорит Бекки Ламли, викарий храма Святой Марии. – Наши дети попали в условия карантинной изоляции – пусть и не такой, как в годы Второй мировой войны, но они точно так же нуждаются в своем затворничестве в новых открытиях и надеждах. Эти книги много говорят не только детям, они открывают невероятные истины, помогающие многим христианам и в наши дни задуматься о собственном понимании Бога и веры». Сам Льюис, человек глубоко верующий и признанный богослов, был удостоен мемориала в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства в 2013 году, в 50-летнюю годовщину его смерти.

Храм Святой Марии считается одним из красивейших средневековых храмов страны. По словам Деллера, изваяния на его фасаде – это традиционный «способ доносить истины без слов в мире с высоким уровнем неграмотности». «Они изображают добро и зло в образах библейских персонажей, символов различных грехов и пороков, а также странных и пугающих мифических существ, таких как горгульи и василиски», – напоминает реставратор.

Источник: Благовест-инфо

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