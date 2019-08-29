«Евхаристия — источник любви»: состоялась очередная формационная встреча катехизаторов Преображенской епархии

«Евхаристия – источник любви» — под таким девизом с 22 по 25 августа 2019 года проходила ежегодная формационная встреча катехизаторов Преображенской епархии. Уже второй год подряд Кемеровский приход Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии гостеприимно распахивает свои двери для участников подобной встречи.

Катехетическая комиссия Преображенской епархии, возглавляемая епископом Иосифом Вертом, и под непосредственным руководством сестры Наталии Градель, подготовила программу, цель которой — помочь катехизаторам духовно обновиться и преподать им импульс для служения в приходах. Для проведения конференций и духовного наставничества семнадцати катехизаторов, прибывших на встречу из различных деканатов, был приглашен о. Якуб Блащишин, SVD, из Санкт-Петербурга, преподаватель Высшей духовной семинарии «Мария Царица Апостолов».

Началась встреча с Адорации, Святой Мессы и размышлений о встрече со Христом. В первый вечер участники встречи расселись в кружок, чтобы поделиться своим духовным опытом, а также радостями и переживаниями своего служения в приходах, после чего всем было предложено поочередно подержать в руках иерихонскую розу, сухую, колючую и шероховатую, символизирующую жаждущую душу. Каждый при этом мог вспомнить о трудностях и проблемах в своей жизни, о днях духовной сухости. Затем розу поместили в сосуд с водой, напитываясь которой она постепенно стала распускаться. Как вода преобразила иерихонскую розу, так и Евхаристия, как источник жизни, преображает душу.



Программа формационной встречи предполагала интенсивную интеллектуальную работу и молитвенное сосредоточение. Слушая лекции, катехизаторы углублялись в тайну Евхаристии, особенности Литургии первых христиан, средневековые традиции и литургические реформы Второго Ватиканского Собора. Красота Литургии, особенности храмового пространства, богословский смысл жестов и слов, произносимых священником и народом во время совершения Таинства Евхаристии — всё это раскрывалось и становилось понятным участникам встречи. Включаясь в активные формы взаимодействия, катехизаторы имели возможность поразмышлять также и о том, что Евхаристия значит для каждого из них лично: как я понимаю Евхаристию, чего ищу в совершении этого Таинства, что помогает переживать глубоко пережить его и что мешает? Как мне рассказывать другим людям о своем опыте, как приглашать их на Литургию?

Все дни встречи сопровождались Евхаристией, молитвами Литургии Часов, Адорацией, Венчиком Божьему Милосердию. А в пятницу нам была предоставлена возможность участвовать в богослужении Крестного пути, для которого каждый участник встречи самостоятельно подготовил размышление к стояниям, что помогло всем нам глубоко пережить Страсти Господни. В субботу вечером была устроена общая молитва Святого Розария в ходе небольшого паломничества по городскому району в окрестностях храма. Читая тайну Розария, мы останавливались в определенном месте. Так, пятая тайна Розария была прочитана на месте бывшего торгового центра «Зимняя вишня», где около полутора лет назад разыгралась трагедия. В своей молитве мы сугубым образом вспоминали о погибших детях, их родителях и родственниках. На месте ныне разобранного торгового центра власти города планируют вскоре открыть «Парк ангелов».

Как отметил в своей проповеди о. Якуб, находясь в постоянном служении людям, Иисус часто уводил Своих учеников в пустынные места, чтобы остаться с ними наедине. Там Он разъяснял им Своё учение, близко общался с ними, просто отдыхал и давал возможность отдохнуть Своим апостолам. Так и эти четыре дня стали для катехизаторов такой же живой встречей со Христом, временем глубоких размышлений, молитвенного единения и

личной беседы с Господом. Такие формационные встречи очень важны для того, чтобы поделиться опытом работы, духовно укрепиться, получить новые знания, порадоваться и пообщаться с коллегами по служению, чтобы с новыми силами, идеями и вдохновением начать новый катехетический год. От имени катехизаторов Преображенской епархии мы выражаем глубокую благодарность Отцу Епископу, сестре Наталье Градель, SSpS, отцу Якубу Блащишину, SVD, а также благотворителям и всем, принявшим участие в организации наших регулярных формационных встреч.

Одна из добрых традиций подобных собраний – «Веселый вечер», где, по обыкновению, катехизаторы делятся яркими и интересными находками в виде песен, игр, развлечений. Но в этом году наш «Веселый вечер» включал и нотку печали, поскольку был прощальным. Сестра Наталья Градель, SSpS, прослужившая в нашей епархии 12 лет и отдавшая 9 лет работе в Катехетической комиссии, отправляется на новое место служения. Многие годы своей жизни и служения она посвятила разработке программ катехизации, работе по сбору катехетических материалов и составлению пособий — всему тому, что может принести практическую пользу в приходах на катехизических занятиях с группами различных возрастов, при подготовке к Таинствам, в проведении летних «Каникул с Богом». Она же внесла неоценимый вклад в работу Школы катехизаторов, формационных встреч и духовных упражнений для катехизаторов и аниматоров нашей епархии. Подопечные Сестры разыграли сценку о дарах Святого Духа и посвятили ей авторскую песню. Трогательными и немного грустными мотивами звучали добрые слова пожеланий и благодарностей сестре Наталье. Благодарение Богу за годы ее служения и за те дары, которыми Господь одарил нас через ее отзывчивое сердце и добрые руки!



Анна Завадская и Татьяна Винокурова