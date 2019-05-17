«Это была замечательная поездка…»

В Светлую седмицу Ординарий нашей Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт и настоятель Кафедрального собора отец Денис Марчишин приняли участие в традиционной встрече, организуемой Путем Неокатехумената в Святой Земле. Их впечатлениям от поездки посвящено интервью, прошедшее в помещении редакции «Сибирской католической газеты».

Расскажите, пожалуйста, об истории возникновения традиции этих важных встреч, в последней из которых Вы приняли участие.

Владыка Иосиф: Основатель Неокатхуменального Пути Кико Аргуэльо ежегодно собирает на подобные встречи епископов со всего мира вот уже на протяжении многих лет. Я впервые участвовал в такой встрече в 1993 г., тогда она проходила в столице Австрии Вене. В последнее десятилетие эти встречи регулярно проходят в Святой Земле, в Центре Неокатехуменального Пути, который называется Domus Galilaeae. В этом Центре я побывал впервые, хотя всё это время Кико ежегодно приглашал меня, в числе других епископов, на упомянутые встречи. До сих пор на них ездили мои делегаты – разные священники, которые потом рассказывали мне о том, как прошла встреча.

Приглашения посылаются персонально некоторым епископам?

Владыка Иосиф: Да, разумеется. Вот папочка, в которой было приглашение, присланное в этом году мне. Кико приглашал меня все эти годы, потому что в нашей епархии с 1993 г. действует Неокатехуменальный Путь.

Каким образом проходят подобные встречи под эгидой Неокатехуменального Пути? И почему теперь местом их проведения неизменно является Святая Земля?

Владыка Иосиф: Неокатехуменальный Путь – это сравнительно «молодое» церковное движение (хотя сам Кико и вообще все участники этого движения принципиально не используют слово «движение»: они говорят: «Путь»). Оно «молодое» в перспективе всей истории Церкви, насчитывающей почти две тысячи лет. И в каждом из таких «молодых» движений имеется своя интрига. И Неокатехуменальный Путь – это одно из самых харизматичных движений, что проявляется во многих вещах. Например, явившись к месту проведения встречи, мы не знали, что конкретно планируется. Не было программы! Мы только знали, что начинается мероприятие 23, а заканчивается 28 апреля, вот и всё! Сам Кико в настоящее время – уже очень пожилой человек. С одной стороны, ему присущи духовная мудрость и огромный жизненный опыт, а с другой – он уже не настолько энергичен и динамичен, как в прежние годы. Зато у него есть превосходная команда, которая организует и направляет всю деятельность Пути. И Путь непрестанно развивается! Мало кто думал, когда Кико только начинал проповедовать в трущобах Мадрида, да и много позднее, что инициированное им движение будет со временем иметь такую мощную и разветвленную структуру! Сегодня существует уже 123 духовных семинарии Redemptoris Mater, куда поступают последователи Пути, и эта сеть охватывает весь мир. Как это бывало в истории многих других конгрегаций, монашеских орденов или церковных движений, к отцу-основателю однажды пришла внушенная Господом мысль, что следует построить главный Центр возглавляемого им движения именно на берегах Галилейского озера, там, где Иисус Христос начал Свою проповедь и призвал апостолов, там, где всё начиналось, там, где прошла большая часть Его земной жизни…

Так что же происходило на встрече, о программе которой Вы до последнего момента ничего не знали?

Отец Денис: Собственно, встреча, проводимая Неокатехуменальным Путем, называется «Конвивенция для епископов», т.е. ее самый первый момент – это «проживание вместе». Для меня этот опыт был просто удивителен. Прежде всего, хочу подчеркнуть исключительно братскую, дружескую атмосферу, царившую на встрече. И это было очень представительное собрание, что особенно бросалось в глаза нам, делегатам «маленьких» поместных Церквей. Было порядка 90 епископов, были даже кардиналы, и великое множество священников… Были участники Пути, были и просто сочувствующие… Кико, как «инициатор Пути» (а именно так он сам себя называет), вместе с помощниками презентовали, что такое Путь, на чем он построен и основан. По сути, он представляет собой расширенную катехизацию, как она была принята после II Ватиканского Собора, только более углубленную и продленную во времени. Были также моменты знакомства, неформального дружеского общения, насколько это позволяли ограничения, связанные с языком. А еще – посещение значимых мест Святой Земли, хоть этому и не было уделено столько времени, как если бы это было специальное паломничество. Запомнилось посещение Базилики Благовещения, где мы все вместе читали Розарий. Были катехезы, постоянно звучало слово Евангелия, что особенно важно для духовности Пути. Это переживание слова Божия и молитвы в таком великом, подлинно синодальном собрании, где так явственно ощущался вселенский характер нашей Церкви – вот что было для нас особенно ценным и значимым. Это была настоящая конвивенция: пребывание вместе, свидетельства (епископы рассказывали об опыте взаимодействия с Путем в их епархиях, а члены Пути – об опыте своего служения), общая молитва, как литургическая, так и молитва-размышление… Я бы мог охарактеризовать встречу словом реколлекции. И именно так понимает конвивенцию сам Путь: время, проведенное рядом друг с другом в молитве, размышлении, духовном общении…

Владыка Иосиф: Поскольку отец Денис заговорил о духовных упражнениях, добавлю одну немаловажную деталь. Начинается каждая конвивенция с исповеди. Теперь это уже стало привычным, а вот в Вене, когда я был на подобной встрече впервые, мне неожиданно перевели: «Сейчас будет исповедь». И в центре зала, на подиуме, выстроились епископы, чтобы исповедовать. Тут ко мне подходит сам Кико и сообщает: «Вам тоже нужно идти слушать исповедь». Я тогда отговорился тем, что не знаю других языков кроме русского и немецкого. А на прошедшей встрече исповедников была целая армия, включая многих священников. Нас, участников, было порядка трехсот человек или чуть меньше, а исповедь принимало, наверное, не менее ста человек. Тут ведь в чем дело: разумеется, каждый из нас, приехавших на встречу, исповедовался в свое время. Но это как ежедневная Месса. Наверное, можно было бы не служить Мессу ежедневно, а делать это только по воскресеньям. Но для человека духовного крайне важна именно ежедневная Месса. Вот так и обязательная исповедь в начале встречи. Сама предваряющая ее церемония очень трогательна. Вначале входит министрант с крестом, за ним процессия священников… Всё это – свидетельство того значения, которое имеет Таинство исповеди в нашей Церкви. Хочу еще отметить, что братья и сестры из Неокатехуменального Пути были предельно внимательны к нам, гостям, окружали нас непрестанной заботой. Такое не везде встретишь! Не было такого, чтобы я не знал, что делать дальше, куда идти. Всё время рядом оказывался или переводчик, или специально опекавшая нас катехист Мария-Тереза, или семинарист из Караганды (ему было 3 года, когда его «неокатехуменальная» семья переехала из Польши в Казахстан, и теперь он учится в семинарии в Domus Galilaeae). Этот семинарист был нашим главным переводчиком в быту, в поездках, а на заседаниях обеспечивал синхронный перевод на русский. Такое повышенное внимание к гостям – это один из самых позитивных моментов прошедшей встречи.

Эти встречи всегда проходят в Пасхальное время?

Владыка Иосиф: Если речь идет о встречах в Святой Земле, то они всегда проходят на Пасхальной неделе или, коль на то есть важные причины, еще одной неделей позже.

В этот раз Светлая седмица у католиков совпала со Страстной неделей у православных братьев. А последний день встречи пришёлся на день Пасхи по Юлианскому календарю. Накладывало ли это обстоятельство свой отпечаток на атмосферу встречи?

Владыка Иосиф: Православная Страстная неделя, пожалуй, не чувствовалась, поскольку мы, собравшиеся, были по преимуществу латиняне. Правда, кроме меня, ординария греко-католиков России, был еще ординарий греко-католиков Австрии, кардинал Кристоф Шёнборн (улыбается). Был еще епископ одного из восточных обрядов из Египта, но я не знаю, когда празднуют Пасху в его поместной Церкви. В связи с заданным вопросом мне вспоминается, как уже по окончании встречи и перед отлетом из Иерусалима – а было это именно на Пасху по Юлианскому календарю, 28 апреля с.г. – я в сопровождении представительницы Неокатехуменального Пути Марии-Терезы отправился поклониться святыне Гроба Господня. Мы стояли в очереди, в ее составе собирались пройти вокруг Святой Реликвии, и вдруг очередь вовсе перестала двигаться. Сама по себе очередь была не очень большая: это было между двумя и тремя часами дня, когда, по нашим расчетам, утренний наплыв паломников уже закончился, а вечерний еще не начался. Но вот движение в очереди остановилось, а в нашем распоряжении оставалось еще только пара часов, а потом нужно было спешить на автобус. Пошел шепот, что это какой-то высокий православный иерарх пришел в часовню и начинает там службу. И тогда Мария-Тереза произнесла: «Ужас!» А стоявшая рядом женщина, православная, русская, изумилась: «Как это ужас?! Это же благодать!!!» Пришлось объяснять, что именно мы имели в виду: ужас был в том, что мы могли опоздать на самолет. В итоге, наши опасения оказались напрасными: очередь опять стала быстро продвигаться, и мы смогли поклониться Святыне. Всё это заняло всего лишь около часа, что для такого мероприятия совсем немного.

Были еще какие-то личные контакты или впечатления? Что особенно запомнилось, врезалось в память…?

Отец Денис: Для меня таким впечатлением стала возможность увидеть столь много собранных в одном месте епископов, приехавших едва ли не из всех уголков земного шара. Очень важным для меня лично было участие в таком грандиозном форуме. Были епископы и священники из Шри-Ланки, только что пережившей страшную серию терактов, священники из Бахрейна, из Китая… Эти последние по разным причинам не проявляли особой активности, но они были… Важным было и то, что я смог увидеть «живого» кардинала Кристофа Шёнборна: ведь я учился в семинарии по написанным им книгам. И тут я мог его увидеть в метре от себя! И, конечно, это возможность увидеть самого Кико. Замечу, что все подобные движения окружены какой-то «аурой», включающей и достоверную информацию, и какие-то слухи, легенды, порой даже «теории заговора». Как, например, уже не очень молодое движение Opus Dei, которому были даже посвящены ставшие бестселлерами авантюрные романы. А потому важно было услышать определенные вещи, так сказать, из первых уст, непосредственно от основателей или «инициаторов» Пути, как они сами себя называют. Разумеется, Кико не молодеет, ему уже пошел девятый десяток, и мы переживаем своеобразную «смену эпох», что сделало для меня участие в прошедшей встрече тем более значимым. И еще один забавный личный момент: Кико внешне очень похож на моего покойного дедушку, который отошел в мир иной буквально полгода назад. Чисто по-человечески я был глубоко тронут тем, насколько простым, доступным, непосредственным является этот человек, ставший живым свидетелем веры в нашу эпоху.

Мы, священники, жили в гостиницах, много времени проводили в дороге, и у нас была возможность тесного личного общения. Правда, несколько ограничивал языковой фактор: я владею английским, но не на высоком уровне, скорее, на уровне простого знакомства и обмена обычной информацией. Однако, так или иначе, договориться мы всё-таки могли: они рассказывали об условиях своего служения, я – своего. И оказалось, что у нас много общего, хотя у кого-то приходы по пятьдесят тысяч верных, а у нас – гораздо меньше. Тем не менее, многие радости и горести у священников одинаковы по всему миру. И, конечно же, Евхаристия, весьма насыщенная духовно, «не быстрая», молитвенная, предельно сконцентрированная вокруг Трапезы слова и Трапезы алтаря. Прожить целую неделю в такой сгущенной духовной атмосфере – это дорогого стоит! В общем, могу сказать: это была замечательная поездка в первую очередь в плане переживания реальности Вселенской Церкви!

Владыка Иосиф: В прошлое воскресенье отец Денис пел на Мессе в Кафедральном соборе Евангелие на «мелодию Неокатехумената». Конечно, там, в Domus Galilaeae, Евангелие пел священник, обладающий профессиональными вокальными данными. Такое пение Евангелия заключает в себе недюжинную духовную силу, чувствуется, что в нем нет ни капли равнодушия, оно звучит так выразительно!

Но лично для меня центральной фигурой встречи был именно сам Кико. Вспоминаю, как я увидел его в первый раз в 1991 г. , по завершении Всемирной встречи молодежи в Ченстохове. А через день или два началась Всемирная встреча Неокатехуменального Пути в Варшаве: кажется, Кико так устраивает это и по сей день, поскольку многие молодые члены Неокатехумената участвуют и в общецерковных встречах молодежи. Я тогда не знал о Кико практически ничего. Встреча Неокатехумената проходила на каком-то большом поле, присутствовал кардинал Юзеф Глемп, были многие епископы и я среди них. И пока мы в импровизированной ризнице облачались, чтобы выйти на молитву, пока готовились, сопровождавший меня отец Станислав Помыкало отчасти ввел меня в курс дела. В частности, сообщил, что Кико начинал свою деятельность с проповеди в среде цыган. И я, подойдя к Кико и едва ли не похлопав его по плечу, говорю: «Приезжайте к нам в Сибирь. У нас много цыган!» Я тогда готов был всех звать на помощь возрождающейся после 70-ти лет гонений Католической Церкви в России, вот и подумал, что если человек имеет опыт работы с цыганами, то он и в нашей стране пригодится. Тут отец Станислав стал дергать меня за рукав, давая понять, что Кико, скорее всего, в Сибирь не поедет, что теперь у него другие задания (улыбается). Вот так я познакомился с этой ярчайшей личностью. И для меня он оставался столь же ярким и значимым и на последней встрече, хоть он и очень постарел, а, выступая, порой оборачивался к своим помощникам и спрашивал: «Так на чем я остановился?». Но даже в этих его старческих вопросах чувствовалась огромная по масштабам личность.

А в последний день встречи у меня неожиданно получился контакт с епископами из Филиппин. Я прежде бывал несколько раз на Филиппинах, а потому у меня и в предыдущие дни было желание подойти к ним и завязать разговор. Но как на зло рядом в эти минуты не было переводчика. А тут в аэропорту, где мы ожидали времени посадки, епископы из Филиппин подошли ко мне сами. Правда, разговор по причине всё того же языкового барьера не очень получился, но мы вместе сфотографировались, а один из епископов, тот, что помоложе, вручил мне свою визитку. И это тоже было свидетельством той самой вселенскости нашей Католической Церкви, которая столь ярко проявлялась во всё время конвивенции. Уже вернувшись домой, я обнаружил по информации на визитке, что этот епископ был возведен в сан совсем недавно, всего лишь месяц назад. И я поручил своему референту составить от моего имени поздравление ему с епископской хиротонией. Такого рода личные контакты часто становятся сюрпризом, и они очень значимы.

Что бы Вы могли сказать, учитывая благодать только что пережитой Вами встречи, о движении Неокатехуменального Пути в целом?

Владыка Иосиф: Из прошедшей встречи, как и из других источников, мы знаем о том, что Неокатехуменальный Путь в некоторых местах развивается весьма бурно во всех отношениях, и это проявляется, в том числе, и в цифрах. Иногда его принимают с осторожностью и даже с некоторым предубеждением. Насколько мне известно, так было в Германии. Настороженно отнесся к его появлению в своем диоцезе покойный ныне кардинал Йоахим Майснер, считавшийся весьма консервативным иерархом. Но впоследствии он не только не препятствовал работе Неокатехумената, но и разрешил открыть в своей Кёльнской архиепархии семинарию Redemptoris Mater, и как-то даже заявил: «У меня теперь есть призвания только в Redemptoris Mater».

Мне хорошо известна ситуация Неокатехуменального Пути в Сибири и Казахстане. В Караганду Путь пришел несколько позднее, чем к нам, но развивался он там очень успешно и быстро: сразу же приехало несколько семей, появилось немало местных последователей. Замечу, что во многих местах епископы порой резко критикуют Путь, но, может быть, так это и должно быть? Именно так это воспринимает Кико, а я вспоминаю другого отца-основателя – святого Игнатия Лойолу, его слова о том, что самое ценное для Общества Иисуса (Ордена иезуитов) – это противодействие ему, только нельзя самому давать повода к этому. Нечто подобное имеет место и с Неокатехуменатом. Припоминаю, как однажды по случаю праздника собрались многочисленные католические епископы и между ними завязался разговор об этих «новых церковных движениях», их «проблемах роста», их сильных и слабых сторонах. И, как водится, больше всего критики досталось Неокатехуменальному Пути, зато и сильных сторон у него оказалось больше всех! Это движение с очень серьезной харизмой!



Большое спасибо за беседу!

Беседовал Владимир Дегтярев.

На фото из коллекции Владыки Иосифа Верта: Domus Galilaeae на берегу Геннисаретского озера; часовня Вечного Поклонения; Месса в Domus Galilaeae; работа встречи в разгаре; общение с Кико Аргуэльо и кардиналом Кристофом Шёнборном в кулуарах встречи; Месса на берегу Галилейского озера, на месте, где Воскресший Господь явился Апостолам и троекратно поручил Петру пасти овец Своих; неформальное общение на фоне пейзажей Святой Земли; Базилика Благовещения; посещение раскопок Дома Святого Семейства в Назарете.