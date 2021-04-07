Эксперты пояснили, как освещать теологические вопросы в СМИ

Семинар «Как сегодня люди видят и управляют информацией, или как сделать свои ресурсы популярными», участниками которого стали специалисты в сфере теологического образования и СМИ, состоялся 6 апреля на базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Дискуссия была посвящена специфике восприятия современным человеком текстовой, аудиальной и визуальной информации, а также актуальным подходам к созданию востребованного медиаконтента.

По мнению экспертов, ключевым фактором успешной медиа-стратегии становится ориентация на когнитивные особенности молодого поколения, реакция которого на тот или иной материал во многом обусловлена степенью необходимой концентрации внимания.

«Надо понимать, что сегодня на площадке университета, по оценке психологов, встречаются два или три поколения с абсолютно разным восприятием информации. Это и не плохо, и не хорошо — это то, что нужно учитывать», — подчеркнула начальник Управления проектов в области образования и социальной сферы МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина.

Среди важных тенденций современных СМИ эксперты отметили непрерывно растущее значение разнообразия цифровых платформ и технологичных форматов, а также стремление медиапотребителя экономить собственные усилия в освоении новой информации.

Так, приведенные экспертами данные исследований 2020 года показали, что время, которое читатель готов потратить на осознанную оценку предлагаемого новостного заголовка,составляет около трех секунд, тогда как еще в 2016 году эта цифра составляла восемь секунд. При этом оптимальная длина заголовка составляет до 70 знаков, а всего текста — не более 800 слов.

Цифровое общество и происходящая в нем когнитивная революция, по мнению участников семинара, предполагают быстрое изменение механизмов восприятия информации и отсутствие долгоживущих трендов — современные медиа формируют особую «потоковую» форму реальности.

«Жизнь религиозных организаций протекает в своем времени, в своем темпе, принципиально незнакомом современному миру. Именно поэтому, боюсь, 90% репортажей на религиозную тему заканчиваются, так и не начавшись. При работе в нашей сфере надо уметь выключать режим пиарщика и “охотника за новостями”», — отметил декан факультета теологии, философии и мировых культур Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского Павел Зайцев.

Участники семинара подчеркнули, что важным элементом медиаконтента, зачастую определяющим его успешность у читателя, является грамотное визуальное сопровождение. При выборе иллюстративного материала необходимо руководствоваться не только критериями адекватности и этичности, но также учитывать психологические и социокультурные аспекты.

«Главная функция культуры — интегративная — заключаетсяв поддержании целостности общества, примирении его членов. К ценностям культуры человек приобщается посредством зрения: по разным данным, 70-90% информации к нам поступает через визуальный канал. Каждый элемент визуальной культуры играет важную роль», — заявил продюсер, режиссер и сценарист, член Союза кинематографистов России Игорь Яринских.

В контексте воспитательных и просветительских задач, которые решает сегодня теологическое образование, участники семинара коснулись проблемы авторитетности источников информации. По общему мнению, современная молодежь нуждается в анализе и оценке со стороны старших наставников, но предъявляет требования к их компетентности и профессионализму. В этой связи особое значение для медиа приобретает обращение к экспертному сообществу, в частности, преподавателям классических гуманитарных дисциплин.

«Мы убеждены в важности формирования духовно-нравственных ценностей молодого поколения. Кафедра теологии, открытая в нашем университете почти десять лет назад, призвана вносить в это большое дело свой вклад. Междисциплинарный характер кафедры позволяет расширить кругозор наших студентов», — отметила проректор НИЯУ «МИФИ» Наталья Барбашина.

На протяжении текущего года, в рамках Всероссийского просветительского проекта «Теология как направление информационной политики вуза», специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии каждый месяц будут проводить семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа. Организаторами проекта выступают МИА «Россия сегодня» и Научно-образовательная теологическая ассоциация.



Источник: РИА Новости