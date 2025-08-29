Достоинство и личная встреча. О чем рассказала диалогическая философия

Неотложный вопрос нашего времени

Пожалуй, одна из важнейших задач нашего времени — распознать опытным путем онтологическое достоинство, свое и чужое. Проявляется оно главным образом в личных отношениях я–ты, где есть возможность яснее увидеть присущую ему ценность. Такие отношения помогают признавать всегда и везде онтологическое достоинство каждой личности и вытекающие из него права и обязанности.

Если достоинство конкретных людей нередко попирается[1], если свирепствует так называемая «эпидемия одиночества» (loneliness epidemic) и торжествует безличное, если само понятие личности ставится под вопрос, особенно теми, кто полагает, что оно ведет к обесцениванию тела и делению людей на личностей и не-личностей[2], — в этих обстоятельствах необходимо обратить пристальное внимание на встречу я–ты и на ее смысловой горизонт.

Достоинство личности должно быть распознаваемо каждым на опыте. Если оно не обретается в отношениях я–ты, есть опасность его проглядеть, хотя и ратуя за него на философском, богословском и юридическом уровнях. Есть люди, систематически игнорируемые, как бы «невидимые» обществу; иными словами, их достоинство не очевидно. Почему? Почему достоинство, свое и чужое, нередко ускользает от нашего взгляда?



Лицо и «я–ты»

Философ Эмманюэль Левинас настойчиво призывал обратить внимание на лицо другого человека в непосредственно этическом смысле, как проявление достоинства. Хотя этот термин не часто встречается в его текстах, размышление о лице можно истолковать как исследование человеческого достоинства, поскольку в лице выражена уникальность и уязвимость, взывающая к ответственности. Утверждать: «Лицо — то, что невозможно убить»[3],значит подразумевать достоинство человека как носителя неотъемлемой ценности. Согласно Левинасу, достоинство вытекает не из способностей личности и не из автономной свободы, а из трансцендентности, которая проявляется именно в лице: «Лицо означает Бесконечное»[4].

Все это доступно нашему опыту, если рассматривать его не как понимание, усваивающее свой объект, а как манифестацию отношений с абсолютно иным, которое превыше самого понимания[5]. Опыт — это отношения с другим, не восходящие и не сводимые к моему «я», они побуждают признать достоинство другого и ведут к соответствующему этическому действию: «Если мы в отношениях с другими, лицом к лицу, то мы не можем убивать»[6].

И наоборот, если мы идем против чужого достоинства, то сводим другого к самим себе. В дискуссии с Мартином Хайдеггером Левинас подчеркнул, что другого нельзя сводить к моему пониманию, потому что он преодолевает границы моего понимания: «Все то о нем, что исходит из бытия вообще, конечно, доступно моему пониманию и обладанию. Я его понимаю исходя из его истории, его среды, его привычек. То в нем, что ускользает от понимания, — вот это он сам, бытийствующий»[7].

Тема, еще раньше поднятая, но не раскрытая Людвигом Фейербахом[8], — трансцендентность другого как подлинно отдельная, то есть не как моя проекция — стала одним из ценных достижений так называемой «диалогической философии» (Эбнер, Бубер, Розенцвейг, Гвардини и т. д.). Эти философы выявили важность события–встречи я–ты, хотя и понимаемого по-разному каждым из них.

Мартин Бубер в эссе «Я и ты» подчеркивает, что событие «отношений» (Beziehung) и «встречи» (Begegnung) я–ты, характеризуемое актуальностью, непосредственностью, присутствием и взаимностью, раскрывает иной смысловой горизонт, чем другое фундаментальное выражение я–оно, относящееся к объектным и безличным связям, представленным в таких областях, как наука, техника, учреждения[9]. Хотя отношения я–оно сами по себе не плохи, таковыми они становятся в той мере, в какой личность не живет в мире личных отношений я–ты и остается в объектных и безличных отношениях, удушая и умаляя свое «я».

Хотя и признавая необходимость вписать в более точный метафизический контекст некоторые из утверждений Бубера[10], можем сказать, что его мысль внесла большой вклад в понимание встречи я–ты как события «между» (zwischen) одним и другим, открывая доступ к личному смысловому горизонту и к такому участию в бытии, какое иным способом недостижимо.



Искушение свести другого к объекту

Событие встречи происходит, только если мы вовлечены всем своим существом и не сводим другого ни к объекту, ни к нашему «я», ни к посредническим структурам — как в случае с системой идей, — в которые «я» пытается втиснуть реальность другого. В тексте, написанном около тридцати лет после «Я и ты», Бубер вопрошает о «межчеловеческом», то есть об отношениях между личностью и личностью внутри коллектива. И называет ряд условий, необходимых для того, чтобы «межчеловеческое» действительно осуществилось и выразилось в аутентичном разговоре: 1) обращаться с другим как с другим, а не как с объектом («Вот решающее условие: существо–не–предмет»); 2) более заботиться о том, чтобы показать себя таким, каков есть, чем произвести хорошее впечатление на другого; 3) воспринимать другого в его динамической и уникальной сердцевине, то есть осознать, что перед нами личность; 4) не навязывать себя другому[11].

Педро Лаин Энтральго, изучающий диалогическую философию, предлагает интересные размышления о том, каким образом, в перспективе Бубера, некто может сводить другого к объекту. Исследователь перечисляет три возможных подхода: сводить другого к препятствию, к орудию, к «никому». В первом случае другого мы видим как того, кто мешает нам идти своим путем, и это беспокоит. Во втором случае другой — предмет, чьими качествами мы пользуемся для достижения собственных целей, — следовательно, он становится объектом владения («Твои силы и возможности уже не твои, а мои»[12]). В третьем случае другой становится «никем», не только потому что его избегают или делают вид, что его нет, но и — еще радикальнее — потому что никогда не завязывают с ним тесных личных отношений. Согласно Лаину, помимо межличностных отношений, могут и должны быть объективирующие отношения (например, преподаватель–студент, с соответствующей объективной и универсальной педагогической техникой), но это очень далеко от сведения человека к объекту.

Романо Гвардини также полагает, что очень важно избегать сведения другого к объекту. Только когда прекращаются субъектно-объектные отношения, другой становится для меня ты. Когда во мне побеждена склонность объективировать другого, что-то пробуждается внутри меня, «я становлюсь открытым и “показываю” себя»[13]. Если одновременно я тоже становлюсь для другого ты — таким, каков я есть, в незащищенной открытости отношений я–ты, — открываются лица у обоих и устанавливается связь между личностями, чьи судьбы соединяются в личном смысле[14]. Эти отношения я–ты могут осуществляться по-разному и на разной глубине: от простого приветствия до доверия и, наконец, любви.

Уточним, что для Гвардини личность реализуется в отношениях я–ты, «но не возникает из них»[15]. Личность — это реальное существо разумной природы, принадлежащее себе; именно поэтому никто на самом деле не может ею владеть. Каждая личность принадлежит себе исходя из отношений, ее созидающих: «Я принадлежу себе, но “в Боге”»[16]. А значит, отношения Бог–человек лежат в основе нашей личностной природы и способности выходить за собственные пределы. Эти созидающие отношения также стоят у истоков нашего «абсолютного достоинства», которое «происходит не из нашего бытия, конечного, а только от Того, Кто сам абсолютен. Причем не из абстрактного абсолюта […], а из того факта, что Бог нас создал личностями»[17].



Встреча и ответ на личную ценность

Встреча, вскрывающая метафизическую реальность личности, описана и в трудах Эдит Штайн, которая не пользуется диалогическим принципом как таковым, но рассматривает личность как в феноменологической, так и метафизической перспективе: «Я смотрю человеку в глаза, и его взгляд мне отвечает. Впускает меня внутрь или отталкивает. Он — хозяин своей души, может закрыть или открыть дверь. Может выходить за свои пределы и проникать в предметы. Когда два человека смотрят друг на друга, одно “я” находится перед другим “я”. Встреча может состояться у дверей или внутри. Когда встреча внутри, другое “я” — это “ты”. Взгляд человека говорит. Меня видит “я”, хозяин самому себе, бодрствующий. Скажем также: свободная духовная личность. Быть личностью — значит быть свободным и духовным. Человек — личность, это отличает его от всех природных существ»[18].

Встреча и выход за свои пределы требуют участия всех ресурсов личности. Дитрих фон Гильдебранд поясняет, как взаимодействуют ум, воля и чувства в этом выхождении за свои пределы к другому. Личность — сознательное существо, способное знать, любить и желать. Именно аффективному ответу на ценность, в частности на ценность другой личности, свобода личности говорит да[19]. У сердца роль не менее важная, чем у ума и воли; причем в самых значимых человеческих отношениях его роль главная[20].

Всегда речь идет о самом настоящем выходе за свои пределы навстречу другой личности, от я к ты, и об ответе на реальные ценности, а не только о субъективном удовлетворении: «Наш ответ трансцендентен — то есть свободен от чисто субъективных нужд и желаний […]. Итак, аффективный ответ на ценность — вот самое радикальное возражение любому чисто имманентному проявлению нашей природы, которая в противном случае соглашается со всеми импульсами и аппетитами»[21].

С другой стороны, фон Гильдебранд назвал два фактора, не дающие человеку обнаружить ценность в других людях и предметах: похоть («Что меня удовлетворит?») и гордыня («Вырастет ли мой престиж?»). Их можно преодолеть добродетелью «благоговения»: по мнению немецкого философа, эта добродетель — мать всей нравственной жизни, поскольку благодаря ей человек занимает такое «положение по отношению к миру, что открываются его духовные очи, и он может разглядеть ценности»[22].



Проявление личного достоинства

Достоинство личности, по своей динамической природе, склонно проявляться или теряться из виду в свободных жизненных решениях[23]. Оставив в стороне метафизику бытия, обратимся к иной сфере, где о достоинстве размышляет выдающийся толкователь диалогической мысли Бернхард Каспер, тоже избрав феноменологическую перспективу (понимаемую как исследование того, что являет себя самобытно исходя из самого себя). Достоинство не некое качество, а то, что человек в целом из себя представляет; достоинство проявляется в свободном общении двух людей посредством языка. Согласно Касперу, «в феномене языка, ключевом для человечности человека, мы находим адекватный доступ к тому, что понимаем под “достоинством” и “достоинством человека”»[24].

Другой — это отношение само по себе, мне он не подвластен, он делает что-то с собой и с предметами в мире незаменимым образом, автономно. Но эту автономию следует понимать не в абстрактном и эгологическом смысле, а как ответ другому, как взятие ответственности по отношению к нему. Достоинство человека проявляется в этом «делании чего-то из себя перед лицом других»[25] как образ действий ответственного существа.

Габриэль Марсель (его тоже считают диалогическим мыслителем) уже пояснил, проведя знаменитое философское различие между «проблемой» и «тайной», что доступ к определенным реалиям, в которых мы участвуем и вовлечены лично — таким, как различие между душой и телом или, яснее, опыт любви, — нам не дается, если мы с ними обращаемся, словно это объекты, то есть проблемы. Различие между «проблемой» и «тайной» явно обнаруживается в опыте встречи с другим человеком, которая меняет нам жизнь и очень значима для нас. Эту встречу нельзя понять, ища ее причины в сходных чертах или повреждениях, общих у меня с этим человеком или с другими, или в простом совпадении, но она остается тайной, куда мы, может быть, проникнем со временем. Только вступая в отношения и не рассматривая это событие как объективную проблему, мы сможем в какой-то мере понять любовь[26].

В этой перспективе, по мнению Марселя, невозможно сохранить таинственный принцип, лежащий в основе человеческого достоинства, если ясно не заявлен священный характер личности. Полагая, что идея достоинства, выраженная Кантом[27], уже не жизнеспособна, французский философ утверждает, что сакральность человека должна бросаться в глаза: «Священный характер человека станет яснее, когда мы подойдем к человеку в его наготе и слабости, к человеку безоружному, каким мы его встречаем в ребенке, старике, бедняке»[28].

Марсель решительно становится на сторону Левинаса, особенно когда речь идет о неустранимой самобытности встречи «лицом к лицу», где лицо другого предстает перед нами с такой содержательностью, какую не найдешь в мире объектов или данных.



Онтологическое достоинство личности

Но философское размышление непременно должно перейти от феномена к основанию, от антропологического опыта к метафизике. Личность «est nomen dignitatis (есть имя достоинства)»[29]; назвать человека «личностью» — значит признать за ним неотъемлемое достоинство, не измеряемое количественно, не сводимое к частным качествам, а онтологическое, в силу того факта, что человек существует[30]. Этим термином обозначают не что такое человек, а кто он, уникальный и неповторимый: «Термин “личность” […] указывает не столько на что-то, сколько на кого-то […]. Очевидно, что на вопрос “Что из себя представляет?..” дают общий или специфический ответ, определение или что-то в этом роде, тогда как на вопрос “Кто?” ответом обычно служит собственное имя или нечто равноценное […], индивидуальное свойство»[31].

Следовательно, достоинство основано не на абстрактной идее, не на всеобщей человеческой природе, а на личном качестве, присущем человеку, то есть на том, что он — конкретный индивид, существующий в силу акта бытия, который делает его хозяином своей природы и своих действий: «Под личностью мы понимаем сознательное и свободное Я. Оно свободно, потому что оно “хозяин своих дел”, потому что само определяет свою жизнь — посредством свободных действий. Свободные действия — первая сфера господства личности. Однако, поскольку посредством своего действия личность оказывает формирующее влияние на тело и душу, “человеческая природа”, ей присущая, находится под ее господством»[32]. Этот акт бытия, а значит и достоинство, для него характерное, трансцендентен, поскольку получен, требует участия, хотя и доступен разумному пониманию каждого человека — более или менее ясно[33].

Осознание трансцендентности достоинства, с явной отсылкой к Откровению, достигает исторической зрелости на философском уровне в эпоху Гуманизма, например в работах De Dignitate et excellentia hominis (Джанноццо Манетти, 1452–1453) и Oratio de hominis dignitate (Пико делла Мирандола, 1486). В тексте Манетти читаем, что человеческая природа соединяется в личности Христа с Божественной природой: «Ведь мы знаем, что Бог, чтобы показать необыкновенное достоинство и невероятное превосходство человеческой природы, не дал, не предоставил, не уделил это свойство ни ангелам, никакому иному созданию, кроме одного только человека»[34].



От «я–ты» к «мы»

Итак, источник достоинства — личная, единственная и неповторимая любовь, с какою Бог обращается к каждому человеку. Это «онтологическое достоинство», оно есть в каждой личности, «независимо от обстоятельств» физической, психологической, духовной, нравственной или социальной природы, каких бы то ни было, и всегда в ней остается, невзирая на тот факт, может ли оно быть адекватно выражено или опознано и признано другими (ср. Dl 15; 1; 7; 20).

В христианской перспективе я–ты всегда включено в братское мы: мы дети в Сыне и, следовательно, братья во Христе, единые в одном Духе на пути к Отцу. Члены народа Божия, исторического мы, устремлены к Мы Отца, Сына и Святого Духа. В этом смысле Йозеф Ратцингер подчеркнул, что в христианстве диалогический принцип всегда включен в мы церковного общения, что указывает на его исток — Мы как общение Божественных Личностей: «В христианстве не представлен простой диалогический принцип в современном смысле отношений я–ты; этот чистый диалогический принцип не работает ни для человека, помещенного в историческую преемственность народа Божия, в обширное историческое мы, которое его держит, ни для Бога, поскольку Бог не просто я, а мы: Отец, Сын, Дух»[35].

Таким образом, онтологическое достоинство личности берет начало и достигает полноты в общении Божественных Личностей. Отношения я–ты как взаимная трансцендентность проливают свет на личное достоинство, и оно становится ярче и очевиднее в наших глазах. Таково личное достоинство: не только находится в фокусе всех трудов ради общего блага и справедливого юридического порядка, но и направляет личность к самому полному и окончательному смысловому горизонту, к которому каждый из нас призван.

***

ПРИМЕЧАНИЯ:

Джованни Куччи SJ — Альдо Джаккетти

Источник: La Civiltà Cattolica