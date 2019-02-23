Доклады второго дня встречи «Защита несовершеннолетних в Церкви»

Во второй день проходящей в Новом Зале Синода в Ватикана встречи, посвященной защите несовершеннолетних в Церкви, после выслушанного свидетельства, покаянной молитвы и напутственных слов Святейшего Отца и модератора собрания, священника-иезуита Федерико Ломбарди, прозвучало три доклада.

Архиепископ Бомбея (Индия), кардинал Освальд Грасиас говорил о соборном и коллегиальном измерении в преодолении поразившего Церковь кризиса сексуальных злоупотреблений, о необходимости должной компенсации жертвам, об ответственности за происходящее всех членов Церкви. Первым посланием Церкви в адрес потерпевших должны стать, по словам кардинала, полная солидарность с ними и безоговорочное признание всех тех страданий, которые им довелось перенести.

Архиепископ Чикаго, кардинал Блейз Джозеф Супич посвятил свой доклад структурным, правовым и институциональным аспектам ответственности Церкви перед пострадавшими, их родными и близкими.Церковь, подобно Скорбящей Богоматери, призвана встать рядом со страждущими, чтобы утешить их своей сострадательной любовью. «Нам следует позаботиться о выработке правовых постановлений и устойчивых структур, касающихся ответственности епископов, чтобы тем самым влить новый дух в институциональные формы церковной дисциплины, прямо относящихся к сексуальным злоупотреблениям», — подвел итог американский кардинал.

Последней во второй день работы встречи выступила мирянка Линда Гизони — заместитель секретаря Секции мирян Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни. Госпоже Гизони 54 года, она замужем, имеет двоих детей. Будучи доктором церковного канонического права, она с 1997 г. трудилась на различных постах в судебных инстанциях Римской епархии и Римской курии, а также преподавала в Папском Григорианском Университете и Римском университете Roma Tre . В своем докладе она, в частности, заявила: «Я верю, что все вместе, во взаимном и активном обмене мнениями, мы возьмем на себя обязанность напряженно трудиться над тем, чтобы в будущем подобные скандалы никогда не случались, а Церковь компетентно, ответственно и с любовью заботилась о пострадавших. И чтобы эти наши мероприятия не завершились всего лишь выработкой очередной красиво звучащей программы, а стали прямым пастырским руководством к действию». Процитировав свидетельство одной женщины, подвергшейся сексуальным домогательствам со стороны членов Церкви, Линда Гизони подчеркнула тот момент, что может быть и речи о защите несовершеннолетних, об ответственности и готовности дать отчет, если мы не держим в поле зрения конкретных пострадавших и их семьи, а также совершавших акты насилия, их соучастников, несправедливо обвиненных, покрывавших преступления или вынужденных молчать. Обо всех этих проблемах, по убеждению госпожи Гизони, следует говорить, стоя на коленях перед милосерднейшим Отцом Небесным, вверившим нам миссию исцелять нанесенные раны бальзамом любви.

В субботу 23 февраля встреча продолжает свою работу.

По материалам Vatican News