Защита несовершеннолетних: второй день встречи

22 февраля в Ватикане, в присутствии Папы Франциска, начался второй день международной встречи на тему «Защита несовершеннолетних в Церкви». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Собрание в Новом зале Синода открылось с гимна Святому Духу и с молитвы о даре нелицемерной духовной жизни. Был прочитан фрагмент из Послания святого апостола Павла к Римлянам, в котором автор призывает верующих жить искренне, остерегаясь лжи и двуличия. Участники встречи выслушали свидетельство одной из жертв насилия: «Когда Иисус умирал, рядом с Ним была Его Матерь. Когда меня растлевал священник, моя Матерь-Церковь оставила меня одного. Когда мне было нужно поговорить с кем-то в Церкви о насилии надо мной и моём одиночестве, все прятались, и я чувствовал себя ещё более одиноким, не зная, куда обратиться».

Как и на вчерашней встрече, после прозвучавшего свидетельства последовало долгое молчание. В заключительной молитве возносилось прошение, дабы в Церкви «никто не боялся насилия и угнетения, а, наоборот, находил в ней всю необходимую защиту и помощь». Участники собрания молились, дабы Господь «не позволил служителям Церкви злоупотреблять другими в личных целях, но даровал им смирение великодушно служить другим, будучи учениками Иисуса».

Модератор собрания о. Федерико Ломбарди напомнил, что в отмечаемый 22 февраля праздник Кафедры Святого Петра вся Церковь молится о Святейшем Отце, «о его служении, учительстве и руководстве». Затем о. Ломбарди отметил пожелание Папы Франциска предоставить в распоряжение всех участников встречи официальную документацию Организации Объединённых Наций на тему борьбы с насилием в отношении детей: каждый из присутствующих получил доклады ООН и ЮНИСЕФ, в которых, в частности, отмечается, что злоупотребление детьми часто исходит от кого-то знакомого и близкого.