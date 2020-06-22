До конца года никаких зарубежных поездок Папы не планируется

Папа Франциск пока не планирует зарубежных поездок в текущем году. Ранее вследствие пандемии коронавируса был отменен его однодневный визит на Мальту в последний день мая.

Данной информацией поделился с журналистами руководитель Зала печати Святого Престола Маттео Бруни. Он напомнил, что Папа получил официальные приглашения совершить государственные визиты в Индонезию, Ирак, Черногорию и Кипр. Кроме того, Святейший Отец выразил заинтересованность посетить разрушенный войной Южный Судан, если ситуация на месте позволит. Однако, ввиду сложной эпидемиологической обстановки в мире, ни одно из этих путешествий не будет иметь места в ближайшее время.

Напомним, что в этом году Папа Франциск не совершил ни одной зарубежной поездки и ни одного официального пастырского или государственного визита на территории Италии. Последнее его Апостольское путешествие проходило с 19 по 26 ноября 2019 г. Он тогда посетил Таиланд и Японию.

По материалам Vatican News