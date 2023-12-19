Дэвид Холмс — парень, который выжил. История дублера из фильмов о Гарри Поттере

Дэвид Холмс в 18 лет стал дублером Дэниела Рэдклиффа на съемках серии фильмов о Гарри Поттере. Юноша-каскадер выполнял сложнейшие трюки, дружил с актерами и планировал и дальше работать в киноиндустрии. Но на съемках первой части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти» Дэвид получил травму, после которой был парализован ниже грудной клетки.

«Гарри Поттер для экстремальных случаев»

Дэвид родился в городе Ли-он-Си графства Эссекс в 1981 году. В шесть лет мальчик занимал первые места на соревнованиях по спортивной гимнастике. Это определило его будущую карьеру.

В 14 лет Дэвид впервые стал дублером, заменяя молодого актера Уилла Робинсона в научно-фантастическом фильме «Затерянные в космосе» с Мэттом Лебланом и Уильямом Хертом в главных ролях.

Дэвид Холмс занимался гимнастикой, прыжками на батуте, прыжками в воду, кикбоксингом, верховой ездой и плаванием.

В 2001 году 18-летний Дэвид оказался на кастинге в фильм «Гарри Поттер и Философский камень». Исполнителю главной роли, Дэниелу Рэдклиффу, было всего 11 лет, но комплекция и рост у них были похожи.

Съемки предполагали трюки, которые были бы не под силу 11-летнему актеру, даже с учетом современных технологий и компьютерной графики.

Постановщик трюков Грег Пауэлл отметил, что между юношами было не только сходство — они довольно быстро подружились, что важно при съемках таких больших проектов.

Так, Дэвид на 8 лет стал «Гарри Поттером для самых экстремальных случаев», как он сам говорил. Там, где надо было, чтобы лицо актера было видно крупным планом, Дэвид консультировал, обучал и страховал Дэниела, помогая ему прийти в должную физическую форму, чтобы исполнять те или иные трюки. Актер-подросток был в восторге.

— Представьте, что вы 11-летний мальчик и вам говорят: «Ты будешь прыгать на батутах», — вспоминает Дэниел Рэдклифф. — Это был своего рода рай. Я считаю, что любому актеру, который заинтересован в выполнении трюков и хочет участвовать в этом как можно больше, необходимо наладить отношения с дублером. Если вы этого не сделаете, коллеги никогда не узнают, на что вы способны.

Одним из самых сложных трюков, выполненным Дэниелом после наставничества Дэвида, был эпизод состязания с драконами в четвертом фильме серии — «Гарри Поттер и Кубок Огня». Там Рэдклифф при помощи статического троса прыгал с более чем десятиметровой высоты на крышу, а затем скатывался по черепице вниз.

— Риск заключается в первоначальном падении, а затем в скорости, которую вы наращиваете по мере скатывания вниз. Дэн соскальзывал с крыши, перекидывал метлу через плечо, чтобы положить ее себе на колени, а затем приземлялся на коврик внизу. За 4–5 секунд нужно было успеть подумать о многом. Но вышло хорошо, — пересказывал этот эпизод съемок в интервью Дэвид Холмс.



Трагедия на съемках

В первой части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти» была сцена, где Гарри отбрасывает взрывом. Сочетание пиротехники и электрики — одна из самых сложных и рискованных комбинаций. Холмсу не повезло.

Катастрофа произошла в студии Warner Bros Studios в Ливсдене, Хертс, в январе 2009 года. Система дала сбой, высокопрочный трос с размаху ударил дублера об каменную стену. После этого Холмс рухнул на коврик под стеной. Постановщик трюков подбежал к нему, сказал: «Сожми мои пальцы». И Дэвид не смог, он лишь слабо пошевелил рукой. Он терял сознание из-за сильной боли; ранее у него бывали переломы, поэтому странное ощущение от пальцев рук до пальцев ног показалось ему знакомым. Он понял, что что-то сломал, а потом с ужасом осознал, что позвоночник.

— Моей первой мыслью было: «Не звоните маме и папе, я не хочу их беспокоить», — рассказывал позже Дэвид.

Дэвида срочно доставили в местную больницу общего профиля Уотфорда, а затем перевели в Королевскую Национальную ортопедическую больницу в Стэнморе, на северо-западе Лондона. Там врачи сказали ему, что он навсегда парализован ниже грудной клетки, а его руки и кисти смогут лишь ограниченно двигаться.

— Мои первые мысли были не о том, что я больше не смогу ходить. Меня беспокоила невозможность танцевать или заниматься сексом, — отвечал позднее на вопросы журналистов Дэвид.

Каскадер провел шесть месяцев в больнице. Поскольку его мышцы почти истощились, несколько недель не мог сидеть. Испытывать бесконечную слабость от тяжести собственной головы было невыносимо, признавался Холмс.

В больнице Дэвида навещали 24-летний Рэдклифф и 26-летний Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя. Позднее Рэдклифф организовывал благотворительный ужин в пользу Холмса, чтобы помочь ему оплатить все медицинские счета и организовать быт наилучшим образом. Все ведущие актеры серии и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг перечислили деньги на реабилитацию Холмса.



Разговоры с каскадерами

Дэвида Холмса впервые указали в титрах серии фильмов о Гарри Поттере после того, как он получил травму. До этого он лишь однажды числился там — когда выступил в эпизодической роли участника команды Слизерина по квиддичу.

При поддержке съемочной команды «Гарри Поттера» Холмс привыкал к новому образу жизни. Он переоборудовал дом и начал искать новые пути заработка и творческого самовыражения. Друзья по фильму остались с ним; особенное участие в его судьбе принял Дэниел.

Рэдклифф и Холмс уже несколько лет выпускают серию подкастов «Хитрые трюки» (Cunning Stunts), где каскадеры рассказывают о себе и особенностях своей профессии. Первый выпуск записали с каскадером Дереком Ли, на счету которого более 500 работ, включая «Титаник», «Спасти рядового Райана», несколько фильмов о Джеймсе Бонде. Гости делятся личными переживаниями и забавными случаями, а также рассказывают о работе каскадеров и огромных рисках, на которые они идут, чтобы зрителям было на что посмотреть.

— Вам не следует работать каскадером, если вы не готовы к тому, что все пойдет не так, как надо, и второго дубля может однажды просто не случиться. Я заплатил наивысшую цену за то, что любил. Но всегда буду повторять: да, я был каскадером, я осознанно, за деньги пошел на эту работу и принял эти риски, — признавался зрителям Дэвид Холмс.

В «Хитрых трюках» ведущие и гости нередко говорят о том, что люди не слишком часто понимают, как страшно рискуют собой каскадеры. Да, многое сейчас делается с помощью компьютерной графики, но имитировать падение с лестницы, например, невозможно: даже суперреалистичный манекен и спецэффекты не заменят живого человека. Если героя сбивает машина — это нередко происходит фактически по-настоящему; да, выбирается наиболее безопасный способ, все просчитывается, подключается вспомогательная техника, но вред все равно может быть причинен.

Пока современные блокбастеры ведут «гонку вооружений» в области впечатляющих спецэффектов и экшн-сцен, Холмс и Рэдклифф считают, что каскадерам нужно вручать от Киноакадемии отдельные «Оскары».

— Я буквально сломал шею ради хорошего трюка. Оливия Джексон потеряла руку во время съемок фильма «Обитель зла». Мы рискуем жизнью ради развлечения, поэтому немного смешно, когда все остальные специалисты получают признание, а мы нет, — сетует Холмс.



«Мы сильны настолько, насколько едины»

В 2023 году Дэвиду исполнилось 42 года. Он водит гоночную машину на ручном управлении и даже участвует в гонках; записывает подкасты, выступает на телевидении, консультирует режиссеров. Немало времени и сил он уделяет благотворительности: собирает пожертвования в пользу RNOH, ортопедической больницы, где проходил долгую и изнурительную реабилитацию.

В ноябре 2023 года выходит фильм от HBO под названием «Дэвид Холмс: мальчик, который выжил». Его снял Дэниел Рэдклифф.

— В беспокойном мире, в котором мы сейчас живем, я хотел бы процитировать Гарри Поттера: «Мы сильны настолько, насколько мы едины, и настолько слабы, насколько мы разделены», — говорит Холмс в фильме.

Дэвид периодически выступает как консультант в планировании трюков в кино. Также он встречается с частично или полностью парализованными людьми, чтобы ободрить их. Холмс заботится о своих родителях.

К сожалению, состояние Дэвида несколько лет назад начало ухудшаться, возник регресс: руки стали ощутимо слабеть. Он рад, что успел записать много серий подкаста о каскадерах, этот проект очень дорог ему. Холмс планирует продолжать «Хитрые трюки», пока на это есть силы.



Анастасия Микушина



Источник: Правмир

(Также использованы источники: TheGuardian, WhatToWatch, Independent, Mirror, Deadline, HollywoodReporter)