Бывший англиканский епископ Майкл Назир-Али принял католичество

72-летний Майкл Назир-Али, бывший англиканский епископ Рочестера и один из самых известных священнослужителей Церкви Англии, принял католичество. Англиканский иерарх пакистанского происхождения может быть рукоположен в сан священника Католической Церкви уже в следующем месяце, передает Седмица со ссылкой на британское консервативное издание Spectator.

Обращение такого высокопоставленного англиканского интеллектуала может стать огромным стимулом для католического ординариата, созданного Папой Бенедиктом XVI для приема англикан в Римско-Католическую Церковь, считают эксперты.

Друзья Назир-Али говорят, что он уже является членом ординариата, в котором на протяжении многих лет несколько англиканских священников, многие из которых были женаты, служат католическими священниками. Богослужение в ординариате является отчетливо англиканским по стилю и включает отрывки из Книги общих молитв.

72-летний Назир-Али, уроженец Пакистана, был епископом Рочестера с 1994 по 2009 год, когда он оставил свой пост, чтобы создать в Оксфорде центр, посвященный продвижению ортодоксального евангелизма и диалогу с другими конфессиями.

Имея двойное гражданство Великобритании и Пакистана, Майкл Назир-Али был ведущим авторитетом Англиканского сообщества в области ислама и знатоком тонкостей шариата и исламского банкинга. Он резко критиковал умиротворение мусульманских фундаменталистов со стороны британского истеблишмента и «глубоко укоренившееся бюрократическое мышление» руководства Англиканской Церкви.

Согласно сообщениям, в конце этого месяца Майкл Назир-Али будет рукоположен в сан католического священника кардиналом Винсентом Николсом, архиепископом Вестминстерским и примасом Католической Церкви в Англии и Уэлсе. Примечательно, что церемонию планируется провести в церкви ординариата на Уорик-стрит, Сохо, а не в Вестминстерском соборе.

Поскольку он женат, Майкл Назир-Али не может быть рукоположен в сан католического епископа, хотя до создания ординариата Папа Бенедикт XVI всерьез рассматривал возможность разрешить ему стать епископом. Майк Назир-Али является горячим поклонником Папы Ратцингера.

Хотя Майкла Назир-Али всегда отождествляли с евангелистским крылом Англиканской Церкви, он всегда хорошо относился к католицизму, так как в детстве получил образование у католиков в Карачи.

Обращение Майкла Назир-Али в католицизм стало наиболее значительным успехом Католической Церкви в Англии с тех пор, как Грэм Леонард, бывший епископ Лондона, был принят в лоно католицизма кардиналом Бэзилом Хьюмом в 1994 году. Возможно, обращение Майкла Назир-Али имеет еще больший вес, поскольку он написал влиятельные книги о биоэтике, исламе, философии религии и этике семейных отношений.

Защита им христианской цивилизации была гораздо более решительной, чем со стороны многих английских католических епископов. Он выступает категорически против абортов и эвтаназии, придерживается консервативных взглядов на сексуальную мораль и обвиняет «новомодную и ненадежно обоснованную доктрину мультикультурализма» в том, что она позволила некоторым исламским общинам в Великобритании превратиться в «запретные зоны».

В заявлении, подтверждающем его переход в Католическую Церковь, Майкл Назир-Али сказал:

«Я считаю, что желание англикан придерживаться апостольского, свято-отеческого и соборного учения теперь лучше всего может поддерживаться в ординариате. Положения, касающиеся защиты законного англиканского наследия, очень обнадеживают, и я считаю, что такое наследие в его литургии, подходах к изучению Библии, пастырской приверженности общине, методам нравственного богословия и многому другому, кроме того, может многое предложить Церкви в целом.

Служение в Церкви Пакистана, на Ближнем Востоке в целом, в Англиканской Церкви и в более широком Англиканском сообществе остается для меня драгоценным, и я рассматриваю это как следующий шаг в служении нашему общему Господу и Его народу. В это время я прошу молитв, поскольку я продолжаю молиться за все части Церкви».