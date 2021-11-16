Бенедикт XVI встретился с лауреатами премии Ратцингера

В субботу 13 ноября Папа на покое Бенедикт XVI принял на аудиенции в ватиканском монастыре Mater Ecclesiae четырёх учёных, которые утром того же дня получили премию Йозефа Ратцингера из рук Папы Франциска в Клементийском зале Апостольского дворца.

Лауреатов сопровождал президент ватиканского фонда Йозефа Ратцингера — Бенедикта XVI отец Федерико Ломбарди.

Жан-Люку Мариону и Трейси Роуланд премия была присуждена в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса церемония награждения не состоялась; в этом году почётной премии удостоились Ханна-Барбара Герл-Фальковиц и Людгер Швинхорст-Шёнбергер.

Во время часовой встречи, на которой также присутствовал монсеньор Георг Генсвайн, каждый из учёных представил Бенедикту XVI свои труды и лично пообщался с Папой на покое.

Аудиенция завершилась чтением молитвы Ave Maria; Бенедикт XVI преподал гостям благословение и подарил каждому из них медальоны и чётки Святого Розария.



Источник: Vatican News