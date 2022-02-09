Бенедикт XVI: прошу прощения и уповаю на Господа

Папа Бенедикт XVI обратился к верующим с письмом, касающимся недавно обнародованного отчета о сексуальных домогательствах духовенства в епархии Мюнхена и Фрайзинга. Сообщает русская служба Vatican News.

Папа на покое сердечно благодарит группу друзей, которые самоотверженно записали его воспоминания – на 82 страницах – по запросу юридической конторы в Мюнхене. «Сам бы я не смог его написать», – отмечает Бенедикт XVI, тем более что этот текст требовал анализа 8 тысяч страниц записей в цифровом формате. Эта группа друзей также помогла Папе Ратцингеру изучить 2000-страничные результаты экспертизы. В ходе этой «гигантской» работы, при изложении позиции Папы на покое, произошел досадный «недосмотр», касающийся его участия в заседании ординариев 15 января 1980 года. «Меня глубоко потрясло, – пишет Бенедикт XVI, – что этот промах был использован для того, чтобы усомниться в моей правдивости и даже представить меня лжецом. Тем более меня взволновали различные проявления доверия, сердечные свидетельства и трогательные письма ободрения, которые я получил от многих людей. Я особенно благодарен за молитву, доверие и поддержку, выраженные лично мне Папой Франциском».

Папа на покое продолжает: «Теперь необходимо, чтобы за словами признательности последовала и исповедь. На меня всё более сильное впечатление производит то, что в начало священнопразднования Святой Мессы – на которой Господь дарует нам Свое Слово и Самого Себя, – Церковь помещает исповедание нашей вины и просьбу о прощении. Мы публично молим Бога живого простить нам нашу вину, нашу большую, великую вину. Ясно, что слово ʺвеликаяʺ не относится одинаковым образом к каждому дню, к каждому отдельному дню. Но каждый день оно меня вопрошает, не должен ли я и сегодня сказать об этой великой вине, и говорит, утешая, что, какой бы великой ни была сегодня моя вина, Господь меня простит, если я искренне поддамся Его испытанию и если я на самом деле готов измениться». Далее Бенедикт XVI вспоминает о своих апостольских поездках, во время которых он встречался с жертвами сексуального насилия: «Я научился понимать, что мы сами оказываемся втянутыми в эту великую вину, когда пренебрегаем ею или не относимся к ней с должной решимостью и ответственностью, как очень часто происходило и происходит. Как и во время тех встреч, еще раз я хочу выразить всем жертвам сексуальных злоупотреблений мой глубокий стыд, огромную боль и искреннюю просьбу о прощении. На меня были возложены крайне ответственные роли в Католической Церкви, и тем сильнее моя скорбь из-за злоупотреблений и ошибок, имевших место во время моего мандата в соответствующих местах». «Всё больше и больше я понимаю, какие отвращение и страх испытал Христос на Елеонской горе, увидев все те ужасы, которые Он должен был в Себе пережить. И то, что ученики в тот момент спали, к сожалению, отражает ситуацию, которая возникает и сегодня, и я чувствую, что она ставит вопросы также и передо мной. Итак, я могу лишь просить Господа, всех ангелов и святых и вас, дорогие сестры и братья, молиться обо мне Господу Богу нашему».

«Совсем скоро я предстану перед последним Судьей моей жизни, – пишет Бенедикт XVI в заключительной части своего письма. – И хотя, оглядываясь назад на мою долгую жизнь, я могу найти много причин для ужаса и страха, дух мой радуется, ибо я твердо уповаю, что Господь – не только справедливый Судья, но в то же время Друг и Брат, Который уже претерпел мои недостатки и поэтому, будучи Судьей, Он в то же время и мой Адвокат (Параклит)».