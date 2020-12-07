Бенедикт XVI по-прежнему может внятно говорить — архиепископ Генсвайн

Вопреки сообщениям ряда итальянских СМИ, почетный Папа Бенедикт XVI не лишился дара речи – об этом заявил личный секретарь немецкого понтифика архиепископ Георг Генсвайн.

Архиепископ Генсвайн, который живет вместе с 93-летним Папой Ратцингером в монастыре «Матерь Церкви», расположенном в садах Ватикана, ответил 4 декабря на вопросы австрийского католического агентства Kathpress.

Немецкий архиепископ заявил, что в последнее время голос Бенедикта XVI стал очень тихим и слабым: чтобы понять его слова, надо хорошо прислушиваться. Почетный Папа осознает эту проблему и иногда даже шутит по этому поводу.

Информация о том, что почетный Папа лишился дара речи, появилась после того, как 28 ноября правящий понтифик Франциск в сопровождении одиннадцати новых кардиналов посетил Бенедикта XVI в его резиденции. Йозеф Ратцингер обратился к своим гостям с помощью микрофона.

Вскоре после этого ряд СМИ – со ссылкой на одного из участников встречи, мальтийского кардинала Марио Грека – распространил информацию о том, что «Бенедикт больше не говорит». Сам Грек впоследствии уточнил, что почетный Папа «испытывает затруднения с речью».

В интервью Vatican News мальтийский кардинал рассказал, что, обращаясь к посетителям, Бенедикт XVI сказал: «Господь отнял у меня слова, чтобы научить меня ценить безмолвие». Именно эти слова были интерпретированы как указание на то, что Йозеф Ратцингер уже совсем не может говорить.



Источник: Благовест-инфо