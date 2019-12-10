Армяно-католический храм в Алеппо был заново освящен после восстановления

Армяно-католический храм в сирийском Алеппо был торжественно освящен в воскресенье, 8 декабря, после широкомасштабных ремонтных работ. Храм, посвященный Богоматери Доброй Помощи, сильно пострадал в ходе боевых действий в 2013-16 гг. Церемонию освящения возглавил армяно-католический архиепископ Алеппо Бутрос Мараяти, на богослужении присутствовал Апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Восстановление армянского храма началось в конце 2018 года – через некоторое время после того, как северная столица Сирии была очищена от вооруженной оппозиции. В ходе работ церковь, основанная в 1840 году, обрела свой первоначальный облик. Первая служба в обновленном соборе была совершена 7 декабря. Кроме иерархов и священнослужителей различных христианских Церквей на ней присутствовали Верховный муфтий Сирии и представители властей.

Восстановление церкви стало возможно благодаря пожертвованиям от ряда институтов и частных лиц. Среди жертвователей – ватиканская Конгрегация Восточных Церквей, католические епархии Кёльна и Болоньи, Фонд Œuvre d’Orient и Община Святого Эгидия.

До начала гражданской войны в Сирии в Алеппская армяно-католическая архиепархия окормляла порядка 17 000 верных.