Армяно-католическая община Москвы отметила свой престольный праздник (+ФОТО)

Сообщает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина:

В воскресение 28 июня армяно-католическая община Москвы отметила свой главный праздник: Обретение мощей Святого Григория Просветителя.

По случаю торжества в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии прошло праздничное богослужение под предстоятельством Викария Архиепископа Армянской Католической Церкви в России протоархимандрита Петроса Есаяна, которому сослужили представитель Апостольской нунциатуры монсеньор Петр Тарнавский, генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве отец Кирилл Горбунов, настоятель прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отец Владимир Кабак, кустод Ордена конвентуальных францисканцев в России отец Дарек Харасимович, настоятель московской общины католиков византийского обряда отец Василий Вайда и ряд других священнослужителей. Среди молящихся мирян был и чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян с супругой.

Со словами приветствия к армянской католической общине обратились священники, представлявшие свои церковные структуры, приходы и монашеские ордена. Так генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве отец Кирилл Горбунов от имени архиепископа-митрополита Павла Пецци и от своего имени поздравил всех собравшихся с великим для армянских христиан праздником и поблагодарил отца Петроса за слово его проповедей, за свидетельство веры и за вклад в сохранение традиций Святого Григория Просветителя.

Отец Василий Вайда отметил, что литургические и богословские традиции католиков византийского обряда в чём-то переплетаются с аналогичными традициями Армяно-Католической Церкви, а отец Владимир Кабак подчеркнул, что нынешнее торжество как нельзя лучше свидетельствует о многообразии и богатстве традиций, существующих в лоне всемирного католичества. Со своей стороны, монсеньор Петр Тарнавский высоко оценил саму возможность участия в столь значимом торжестве, особо выделив присущий ему аспект манифестации веры, в чём крайне нуждается сегодня Церковь. Он также пожелал отцу Петросу и его общине, чтобы Господь и в дальнейшем укреплял их на пути веры, служения и свидетельства миру.

В ответном слове протоархимандрит Петрос Есаян поведал вкратце о самом событии обретения мощей Святого Григория, легшим в основу нынешнего праздника, и о том, как четыре года назад архиепископ Неаполя подарил частицу мощей этого святого армяно-католической общине Москвы, а также горячо поблагодарил всех священников, монашествующих и мирян, принявших участие в богослужении.

В заключение отец Петрос вручил трем министрантам от имени ординария армяно-католиков Восточной Европы архиепископа Рафаэля Минасяна специальные Архиерейские грамоты, как знак признательности за их служение, которое «не позволяет нам засыпать пеплом неверия тот святой огонь, что пылает в наших сердцах». Торжество продолжилось во дворе Кафедрального собора, где всем его участникам и гостям было предложено угощение, а также предоставлена возможность личного дружеского общения после длительного периода карантина. При этом хор армяно-католической общины исполнил ряд песнопений на национальном языке.

Обретение мощей Святого Григория Просветителя – один из трех главных праздников, посвященных памяти этого великого подвижника. Согласно преданию, после «великого обращения армян» святой Григорий Просветитель последние годы своей жизни провел в отшельничестве, уединившись в пещере на горе Сепух, где прежде жила святая дева Манэ. Там он и отошел в вечность в 326 году. Его тело нашли пастухи, которые, не опознав в умершем католикоса всех армян, погребли его под грудой камней. Однако спустя какое-то время святой Григорий Просветитель явился одному из своих учеников и сообщил о местонахождении своих мощей, после чего их частицы стали достоянием многих церквей в самых разных уголках мира. Святая Десница Просветителя ныне хранится в Первопрестольном Святом Эчмиадзине и является одной из главных святынь, которая используется в обряде освящения святого мира в Армянской Апостольской Церкви. Праздник Обретения мощей Святого Григория Просветителя отмечается в третью субботу после Пятидесятницы.

Фото Ольги Дубягиной

