Архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы после операции

Архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы после операции

Март 21, 2019

18 апреля архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы польского города Белосток где ему была сделана на позвоночнике. Предстоятель Католической Церкви в Беларуси отслужил в этой связи св. Мессу за врачей и всех тех, кто в последнее время молился о его здоровье.

В кратком интервью белорусскому католическому порталу Catholic.by Владыка Тадеуш сказал следующее: «С каждым днем я чувствую себя всё лучше и лучше и теперь могу без проблем ходить. Естественно, что не на 5 или 10 км, но в течение дня прохожу в общей сложности около двух километров, за один раз преодолевая расстояния в 200-300 метров. Надеюсь, что длина дистанции с каждым днем будет увеличиваться. Это соответствует в том числе и рекомендации врачей, настаивающих, что движение — это лучшая форма реабилитации. В то же время, в этом деле важно не перестараться. Известно, что пока остаются в силе многочисленные ограничения: практически вообще нельзя сидеть и стоять, сгибаться, делать резкие движения и т.д. Период реабилитации длится долго и требует ограничения активности. Но я надеюсь, что всё будет хорошо. От всего сердца благодарю Бога и врачей, ставших инструментами в Его руках. Впервые перед операцией я услышал от врачей, что всё зависит от Бога и что следует молиться Ему, чтобы операция прошла успешно. Благодарю всех, кто молился и молится за меня: я знаю, что таких людей много как в Беларуси, так и за ее пределами. Первую после выписки из больницы св. Мессу я служил в намерении врачей и всех, кто их и меня молитвенно поддерживал».

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна