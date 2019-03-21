Архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы после операции

18 апреля архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы польского города Белосток где ему была сделана операция на позвоночнике. Предстоятель Католической Церкви в Беларуси отслужил в этой связи св. Мессу за врачей и всех тех, кто в последнее время молился о его здоровье.

В кратком интервью белорусскому католическому порталу Catholic.by Владыка Тадеуш сказал следующее: «С каждым днем я чувствую себя всё лучше и лучше и теперь могу без проблем ходить. Естественно, что не на 5 или 10 км, но в течение дня прохожу в общей сложности около двух километров, за один раз преодолевая расстояния в 200-300 метров. Надеюсь, что длина дистанции с каждым днем будет увеличиваться. Это соответствует в том числе и рекомендации врачей, настаивающих, что движение — это лучшая форма реабилитации. В то же время, в этом деле важно не перестараться. Известно, что пока остаются в силе многочисленные ограничения: практически вообще нельзя сидеть и стоять, сгибаться, делать резкие движения и т.д. Период реабилитации длится долго и требует ограничения активности. Но я надеюсь, что всё будет хорошо. От всего сердца благодарю Бога и врачей, ставших инструментами в Его руках. Впервые перед операцией я услышал от врачей, что всё зависит от Бога и что следует молиться Ему, чтобы операция прошла успешно. Благодарю всех, кто молился и молится за меня: я знаю, что таких людей много как в Беларуси, так и за ее пределами. Первую после выписки из больницы св. Мессу я служил в намерении врачей и всех, кто их и меня молитвенно поддерживал».