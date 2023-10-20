Архиепископ Джованни Д’Аниелло: «Католическая Церковь в России – это Церковь, которая живёт и являет своё присутствие»

В октябре 2023 г. Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло совершил большую рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку. В Новосибирске он представлял Святейшего Папу Римского Франциска на торжествах по случаю инаугурации нового духового органа «Diego Cera № 40» в главном храме Преображенской епархии. В перерыве между разнообразными мероприятиями, которыми была насыщена эта поездка, Его Высокопреосвященство встретился с корреспондентом «Сибирской католической газеты» и ответил на несколько вопросов.

— Ваше Высокопреосвященство, разрешите выразить Вам большую признательность за то, что согласились на это интервью для «Сибирской католической газеты», которое стало возможным благодаря Вашему очередному визиту в Новосибирск – на этот раз по случаю инаугурации и освящения большого духового органа в нашем Кафедральном соборе! В связи с этим — первый вопрос: насколько часто Вам, как Апостольскому нунцию, посланнику Папы Римского, приходится освящать подобные инструменты?



— Прежде всего благодарю Вас за это интервью! И пользуюсь случаем, для того чтобы поприветствовать всех читателей «Сибирской католической газеты»!

Всем хочу передать благословение Святейшего Отца, а также уверение в том, что он обо всех молится.

Обычно, когда епископы приглашают нунция, это связано с важными церковными событиями. По приглашению епископа Иосифа Верта я уже часто бывал в вашей Преображенской епархии. Но в этот раз епископ пригласил меня для того, чтобы принять участие в инаугурации органа, и должен сказать, что это первый опыт в моей жизни как Апостольского нунция – участвовать в подобной церемонии благословения органа. И конечно, эта церемония позволяет нунцию, прежде всего, передать приветствие со стороны Святейшего Отца, а также лучше узнать разные стороны жизни епархии.

— Вы родились в итальянском городе Аверсе, который знаменит также тем, что стал родиной для выдающегося композитора Доменико Чимарозы – органиста, автора многих опер, оставившего значительный след в музыкальном искусстве XVIII века. Кстати, Ваш соотечественник Чимароза тоже был в России — одно время он даже занимал должность придворного композитора российской императрицы Екатерины II. Такие интересные исторические и культурные параллели связывают Аверсу и Россию. А каковы Ваши музыкальные и, шире, – культурные – предпочтения?



— Это довольно большой, широкий вопрос. Аверса – город с долгой и богатой историей. Он был основан в 1030 году. А уже в 1053 году Папой Львом IX здесь была образована новая епархия.

В течение своей длительной истории город сталкивался с самыми разными культурами: норманской, испанской, французской… Помимо композитора Доменико Чимарозы, которого Вы уже упомянули, Аверса стала родиной и других достойных сыновей: например, известного композитора того же восемнадцатого века Никколо Йоммелли, или выдающего историографа Гаэтано Паренте, жившего и творившего в веке двадцатом. Поэтому, можно сказать, что свой заметный след в истории город, несомненно, оставил.

Что касается моих интересов, и в том числе в области музыки, искусства, литературы, то они достаточно широкие, и прежде всего – «внутриитальянские». Однако, помимо итальянской части, с самого начала – ещё со времен учёбы в школе – я проявлял интерес также и к некоторым представителям русской культуры. Это касается как писателей: таких, как Фёдор Достоевский, Лев Толстой, так и композиторов: Пётр Чайковский, Игорь Стравинский.

— Ваше назначение в Россию состоялось уже более трех лет назад. Наверное, это достаточный срок, чтобы познакомиться поближе и получить более подробное представление о нашей стране и её людях. Каковы Ваши впечатления?



– В том, что касается церковной части Вашего вопроса, у меня очень сильные впечатления!

Поместная Католическая Церковь в России – это Церковь, которая живёт, Церковь, которая являет своё присутствие, которая находится в состоянии диалога, и которая хочет продолжать действовать именно в этом направлении. Прежде всего, она хочет продолжать диалог с представителями других религий, которые присутствуют на территории России. А посредством своих благотворительных организаций Католическая Церковь желает оказывать посильную помощь в решении социальных вопросов – прежде всего по отношению к тем людям, которые в этом нуждаются.

Я также очень рад отметить качество присутствия, участие католической общины в литургических священнопразднованиях, как это было видно, например, вчера – во время инаугурации органа.

Поэтому мои впечатления очень положительные. Надеюсь, что и впредь я буду также весьма доволен.

— Вы уже успели посетить все католические епархии России, причём не один раз. Как Вы можете оценить сегодняшнюю жизнь российского католического сообщества? И актуальный подвопрос: насколько, по-Вашему, тема и идея синодальности в Церкви, понята и принята католиками в России?



— Вы верно заметили, что я уже посетил все епархии и буду продолжать это делать. Сейчас, после окончания пребывания в Новосибирске, я отправляюсь в другую епархию – Иркутскую. И вновь хочу повторить только что сказанное выше: когда я смотрю на католическую общину здесь в России, то меня очень впечатляет серьезное отношение, совместная духовная жизнь, не только совместное празднование, но и совместное думание, соразмышление. Это, строго говоря, тоже является важной составной частью синодальности.

Под руководством и в лице епископа происходит взаимодействие и сотрудничество разных участников этого церковного процесса. И это ведёт не только к росту и развитию церковной жизни на местах, но также способствует и общему делу роста всей Церкви.

— И в завершение – по традиции: Ваше пожелание нашим читателям и всем католикам в России.



— Прежде всего я хотел бы пожелать большого спокойствия и мира. Хотел бы поблагодарить за ту приверженность вере, которую я регулярно вижу, когда посещаю все епархии. Особенно я хотел бы пожелать, чтобы верующие католики не переставали «быть мостами», чтобы они продолжали эту жизнь диалога между разными религиями, между разными культурами, таким образом способствуя благу всего общества.

И, конечно, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, для того чтобы попросить верующих католиков молиться о нунциатуре, молиться о нунции, потому что нунций представляет не просто Святейшего Отца, но его отношение к верующим, отношение к стране.



— Сердечное спасибо за Ваши ответы «Сибирской католической газете»! Мы желаем Вам полноты счастья и радости, желаем, чтобы Россия не разочаровала Вас, чтобы Господь благословил Ваше дальнейшее служение на дипломатическом и человеческом поприще в трудах на благо нашей Матери-Церкви! Ещё раз большое спасибо за это интервью!

Беседовал Александр Эльмусов

Фото — ТВ «Кана»