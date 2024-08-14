Апостольский нунций в ЕС архиепископ Ноэль Трейнор скончался в возрасте 73 лет

Архиепископ Ноэль Трейнор, Апостольский нунций в Европейском союзе и почетный епископ Дауна и Коннора (Ирландия), скоропостижно скончался в Брюсселе 11 августа. Причиной смерти стал сердечный приступ, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на английский сайт Vatican News.

Ноэль Трейнор родился 25 декабря 1950 года в ирландском графстве Монахан. В 1976 году, по окончании коллегии св. Патрика в Мейнуте, был рукоположен во священника и вскоре был направлен на учебу в Рим, в Папскую Ирландскую коллегию. В 1977 году он стал лиценциатом богословия Папского Григорианского университета.

С 1989 году о. Трейнор трудился в Комиссии епископских конференций Евросоюза (COMECE), а в 1993 году был назначен генеральным секретарем этого органа.

В феврале 2008 года Папа Бенедикт XVI назначил Трейнора епископом Дауна и Коннора. В июне того же года состоялась его епископская хиротония, которую возглавил ирландский кардинал Шон Брэди.

Прослужив правящим епископом Дауна и Коннора 14 лет, Трейнор в ноябре 2022 года был назначен Папой Франциском Апостольским нунцием в ЕС. Получив персональный титул архиепископа, он вступил в должность в январе 2023 года.

Швейцарское агентство cath.ch приводит слова представителя бельгийского епископата в COMECE Лоде Артса о покойном прелате: «Чтобы в полной мере понять дипломатические качества монс. Ноэля Трейнора, нельзя недооценивать тот факт, что кафедра его епархии Дауна и Коннора находилась в Белфасте – городе, отмеченном серьезнейшими политическими, социальными и религиозными конфликтами. Выполнять непростую миссию в такой епархии ему помогал большой ум, умение слушать, простота и глубокая человечность. Эти же качества отмечали все его труды на благо Европы и Церкви».