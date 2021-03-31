Ангелы земли – Священники

В преддверии Великого Четверга – дня, в который Вселенская Церковь празднует установление Таинств Евхаристии и Священства, редакция «Сибирской католической газеты» получила из Сургута письмо следующего содержания:

Дорогие Священники! В Великий Четверг мы особенно благодарим Господа Иисуса Христа за такие бесценные Дары, которыми Он одарил Церковь, как Таинство Евхаристии и Таинство Священства. Мы воздаём благодарение Богу за духовное призвание каждого из Вас, дорогие Отцы; мы благодарим Вас за Ваш отклик на Божий призыв и верное служение в Божьем Винограднике, в котором трудимся и мы. За все Ваши труды, молитвы и скорби да обильно вознаградит Вас Господь. Мы просим Всеблагого Бога о дарах Святого Духа для Вас, столь необходимых в дальнейшем Вашем служении, а также защиты и помощи Ангелов-Хранителей. Мы желаем, чтобы Вы постоянно ощущали доброжелательное отношение окружающих Вас людей и чувствовали себя находящимися в Сердце Иисуса, объятыми Его любовью и доверием.



Может быть, на первый взгляд словосочетание «Ангелы земли» звучит слишком пафосно и неестественно. Но в действительности греческое слово «ангелос» означает в переводе «вестник», «посланец». Поэтому Слуга Божий архиепископ Викентий Ключинский, основатель Конгрегации Сестёр от Ангелов, называл священников «Ангелами земли», опираясь при этом на текст из Книги Малахии (Мал 2,7). Воздавая должное дару призвания к священству, ответственности, которую Господь возлагает на плечи священника, а также бесценному присутствию священника в жизни каждого христианина, Высокопреосвященный Викентий пожелал также, чтобы были у Ангелов земли и Ангелов Неба ещё и Сёстры – те, кто своим служением – через молитву, апостольство, сотрудничество, сострадание – будут оказывать помощь священникам. Архиепископ оказывал великое почитание Таинству Евхаристии и Таинству Священства и, ещё будучи профессором и духовным отцом в Виленской семинарии, помогал проникнуться тем же сознанием всем семинаристам. А возглавив Могилёвскую архиепархию (1910 – 1914 гг.), в своих адресованных священникам пастырских посланиях писал: «Дорогие Братья, Вы хорошо знаете, в какое сложное время мы живём. Вы знаете, что Святая Вера и Католическая Церковь подвержены тысячам вражеских ударов, что людские души гибнут под натиском неверия, что они умирают от духовного голода, лишённые необходимого пропитания и не получая помощи в своих существенных потребностях. Как же нам со всем этим справиться, откуда ждать помощи и надежды, если не от Вас, Братья Священники? ‘Вы соль земли, Вы свет миру’ (Мф 13,14). При отсутствии помощи со стороны священников, без их усилий, без их труда, пота и крови, молитв, жертв и слёз, мир превратится в ад и погибнет. Небо и земля вопиют к Вам: Священники Господни, спасайте души, кровью Божьею приобретённые. Таким образом Вы, дорогие Братья, можете уяснить, сколь великое Вам вверено задание и сколь серьёзные обязанности на Вас возложены».



Господь ещё раз подтвердил, насколько важна молитва за священников, дабы их служение было достойным и плодотворным, через Свою духовную избранницу, сестру Ванду Бонишевскую из Конгрегации Сестёр от Ангелов, чей беатификационный процесс продолжается ныне. Ей была дарована благодать глубокого познания и понимания величия и святости Священства. Однажды Иисус сказал Ей: «Я люблю каждого священника. Каждый четверг посвящай свою жизнь и все переживаемые тобой тяготы за священников. В четверг Я установил Священство, Сам став Священником. Я – Пресвятое Таинство. Я более страдал в четверг, чем в пятницу на кресте, а потому этот день Мне особенно дорог». Всю свою жизнь сестра Ванда приносила духовные жертвы за священников, а Иисус часто повторял через неё, что все без исключения священники занимают исключительное место в Его Сердце. Любой священник настолько дорог Господу, пользуется настолько глубоким Его доверием, что Он повинуется ему, добровольно вверяет Себя в его руки. Также Святой Настоятель из Арс Иоанн-Мария Вианней, обращаясь к пастве в одной из своих проповедей, так пояснял величие Таинства Священства: «Если бы не было Таинства Священства, с нами не было бы Господа. Ибо кто поместил Его в дарохранительницу? Священник. Кто привёл ваши души в сообщество Церкви, когда вы родились? Священник. А когда душа впадает в смертный грех, кто воскресит её к жизни? Кто восстановит спокойствие её совести? Только священник. Вы не сможете указать ни одного исходящего от Бога блага, если за ним не стоит священник. Попробуйте исповедоваться Богородице или одному из ангелов. Они отпустят вам грехи? Нет. Могут ли они преподать вам Тело и Кровь Господа? Нет. Сама Пресвятая Дева Мария не в силах низвести Своего Сына в крошечный кружочек хостии. Пусть бы вам явилось даже двести ангелов, они не смогут простить вам ваши грехи. Только священник имеет власть сказать вам: ‘Иди с миром, я отпускаю тебе грехи’. Священство – это поистине нечто наиважнейшее. Сам священник сможет в полной мере понять себя, лишь очутившись на небесах. Если бы мы, живущие на земле, уразумели величие священства, мы испустили бы дух, но не от шока, а от любви. Однако никакой священник не может быть священником для себя самого. Он не может отпустить грехи себе самому. Он не может совершить сам для себя никакого Таинства! Священник живёт не для себя, он живёт для вас. После Бога, священник – важнее всех. Если оставить приход без священника на двадцать лет, люди начнут поклоняться тельцу. Если кто-то желает упразднить религию, он прежде всего нападает на священников, потому что там, где нет священника, больше нет Литургии, нет поклонения Богу».

Святая Тереза Младенца Иисуса свидетельствовала, что своей молитвой за священников она способствует спасению множества душ и, таким образом, становится апостолом и миссионером всех континентов мира.

Вот и мы приглашаем вас, дорогие братья и сестры, к молитве за священников, прежде всего за тех, которые служат вам ныне или служили раньше. Мы должны выразить им свою признательность и благодарность, а также поблагодарить за них Бога. Это можно делать в различных формах, например, можно ежедневно молиться за одного конкретного священника или за нескольких священников. Верные прихода в городе Сургуте ежегодно преподносят своим пастырям в Великий Четверг духовный подарок: они, вместе с тёплыми пожеланиями, вручают священникам большую открытку, на которой записаны имена людей и даже фамилии целых семей, которые взяли на себя обязательство ежедневно молиться за данного священника вплоть до Пятидесятницы.



Со своей стороны мы, Сёстры от Ангелов, не только молимся за священников индивидуально, но и организуем молитвенные группы мирян под названием «Ангельская Миссия», каждый участник которой молится за конкретного священника. Иногда люди спрашивают, за какого священника им следует молиться, или сами выступают с инициативой, называя конкретное имя. Если кто-то из Вас, дорогие братья и сёстры, хотел бы присоединиться к подобной группе или попросить о молитве за определённого священника, сообщите нам об этом по телефону, на viber или whatsapp: cестра Тереза – тел. +7 922 6587420.

С благодарностью и молитвой сестра Иоанна и сестра Тереза, Сёстры от Ангелов из Сургута