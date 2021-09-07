17 октября все поместные Церкви начнут Синодальный путь

В Ватикане состоялась презентация Подготовительного документа Синода епископов, который будет проходить в два этапа: сначала – во всех поместных Церквах, а затем – в Риме. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Первый этап Синода на тему «На пути к синодальной Церкви: сопричастность, участие и миссия» торжественно откроется в Риме богослужениями 9 и 10 октября, а 17 октября открытие Синодального пути состоится в каждой поместной Церкви. Подготовительный документ перечисляет следующие цели Синодального пути: оживить память о том, как Дух Святой направлял путь Церкви в истории; способствовать всеобщему участию в церковных процессах; признать и оценить богатство и разнообразие дарований Святого Духа в Церкви; содействовать всеобщему участию и ответственности в возвещении Евангелия; проанализировать, каким образом в Церкви осуществляются ответственность и власть; развивать способность христианской общины быть надежным партнером в общественном диалоге, в продвижении братства и социальной дружбы; оживить взаимоотношения между членами христианской общины, между самими общинами, а также межрелигиозный диалог, общение с социальными субъектами и т.д.; содействовать усвоению итогов предыдущего синодального опыта на вселенском, региональном, национальном и местном уровнях.

Таким образом, поясняется в Подготовительном документе, Синодальный путь, который начнется 17 октября на поместном уровне в преддверии всеобщей ассамблеи в Риме, заключается в консультации с Народом Божиим в поместных Церквах. Поскольку соборная (синодальная) Церковь – это Церковь, которая проходит совместный путь, каждой поместной Церкви предлагается ответить на вопрос о том, каким образом он реализуется в этой конкретной Церкви и какие шаги побуждает Святой Дух сделать ради того, чтобы этот совместный путь развивался. Чтобы ответить на этот вопрос, поместные Церкви приглашаются, во-первых, размышлять о пережитом опыте: о том, к каким радостям и к каким трудностям привел этот опыт, какие раны выявил, какие идеи пробудил; задуматься о том, в каких из пережитых событий прозвучал голос Святого Духа, о чем Он просил, к каким действиям подтолкнул; по каким пунктам в поместной Церкви отмечается консенсус и какие пути в связи с этим перед ней открываются.