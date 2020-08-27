Белорусские католики заявили протест в связи с действиями ОМОН в Минске

Генеральный викарий Римско-Католической Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий выразил решительный протест против действий сотрудников правоохранительных органов, заблокировавших вход и выход из храма Святых Симеона и Елены в Минске («Красный Костел»), – сообщает агентство ТАСС.

Вечером в среду 26 августа на площади Независимости в столице Белоруссии вновь собрались протестующие против результатов недавних президентских выборов. Прибывшие бойцы ОМОНа стали задерживать граждан, очевидцы сообщили, что часть из них скрылась в расположенном на площади «Красном Костеле», после чего силовики заперли их там, и лишь впоследствии позволили выйти. «Блокирование входа и выхода людей противоречит праву граждан на свободу совести и религии, гарантированному Конституцией Республики Беларусь, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человеческих и Божеских», – говорится в заявлении Владыки, размещенном на сайте catholic.by. Данный протест поддержал также Епископский викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. «Иерархи надеются, что подобных действий правоохранительных органов на территории святынь больше не повторится», – сказано в сообщении.

Несколько позже архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич выступил со следующим заявлением, которое также было опубликовано на официальном портале белорусских католиков:

Находясь за границей, я с большой болью воспринял скупые сведения о блокировании вооружёнными бойцами ОМОНа входа и выхода в минском Красном костёле, имевшем место 26 августа. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь люди имеют право молиться, свободно заходя для этого в костёл и выходя из него. Блокирование входов в храм и препятствование свободному входу и выходу людей является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания.

В связи с этим инцидентом я всецело поддерживаю сделанное в моё отсутствие заявление Генерального викария Минско-Могилёвской архиепрахии епископа Юрия Кособуцкого и как Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси заявляю свой решительный протест против неправомерных действий силовых структур, которые по своему предназначению призваны охранять основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать в их реализации, гарантированной законодательством Республики Беларусь. Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костёла Святого Симеона и Святой Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Эти и подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряжённости ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе в то время, как Католическая Церковь призывает к примирению и диалогу с целью разрешения невиданного в нашей стране социально-политического конфликта.

С молитвой о нашем едином Отечестве Беларуси

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Митрополит Минско-Могилёвский

Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси