За годы независимости Латвия сумела стать одним из важнейших центров региона, считает Папа Франциск

Рига. 24 сентября. Папа Римский Франциск, прибывший в понедельник в Ригу, поздравил Латвию со 100-летием независимости, отметив, что в прошлом страна столкнулась со сложными социальными, политическими, экономическими и духовными вызовами, сообщает агентство BNS.

Однако сегодня, по его словам, республика стала одним из важнейших культурных, политических и судоходных центров региона.

«Вы все слишком хорошо знаете цену свободы, за которую должны были бороться вновь и вновь», — заявил понтифик, выступая в Президентском дворце в Риге.

Он назвал независимость Латвии не только «подарком, но и задачей каждого», передает Интерфакс.

Латвийский президент Раймондс Вейонис, в свою очередь, заметил, что не все латыши ощущают улучшения в повседневной жизни, многие страдают от бедности, а последствиями этого становятся эмиграция и разрушение человеческих отношений.

Выразив удовлетворение по поводу влияния католической и других христианских Церквей на историю Латвии, Папа Франциск сказал, что сотрудничество религиозных конфессий в республике доказало: «общность можно создать и через различия».

«Так бывает, когда люди мотивированы забыть поверхностные конфликты и увидеть друг друга», — сказал он.

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Как уже сообщалось ранее, в ходе визита в Латвию Святейший Отец также совершил экуменическую молитву в Домском соборе Риги (для этого он избрал лютеранский храм).