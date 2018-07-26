Выпущена памятная медаль 6-го года понтификата Папы Франциска

В Ватикане выпущена официальная медаль 6-го года понтификата Папы Франциска. Памятный знак с сегодняшнего дня можно приобрести в Администрации имущества Святейшего Престола и Государства Града Ватикан, а также в книжных магазинах Ватиканского издательства (LEV).

На аверсе медали, работы итальянской художницы Кьяры Принчипе, представлен парящий голубь, от которого расходятся концентрические лучи: они освещают Папский герб и символизируют дары Святого Духа Церкви. Ниже указано имя художницы.

На грани читается фраза «E Civitate Vaticana» («Из Града Ватикана») с индивидуальным номером монеты.

На реверсе сверху изображена оливковая ветвь, а также мать, обнимающая своего ребёнка, что означает торжество мира.

В нижней части медали находится символическое изображение войны, подавления и насилия – человек, опутанный колючей проволокой.

Делит эти две противоположные сцены маковый цветок, в память о погибших на войнах.

Изображение обрамлено текстом на итальянском языке: «С миром ничто не потеряно, с войной можно потерять всё». Это слова из радиопослания Папы Римского Пия XII, прозвучавшие на весь мир 24 августа 1939 года.

Через столетие после окончания Первой мировой войны выбор между миром и военным самоуничтожением остаётся по-прежнему крайне злободневным для всех людей планеты.

Памятная медаль выполнена в трех вариантах — из золота, серебра и бронзы. Тираж будет ограничен: 30 золотых, 1,5 тыс. серебряных и 2 тыс. бронзовых экземпляров, а также 30 наборов-триптихов.

Каждый экземпляр памятной медали 6-го года понтификата Святейшего Отца сопровождается гарантийным пронумерованным сертификатом с тиснёными печатями Государственного секретариата Ватикана и Типографии и Монетного двора Итальянской Республики.

Памятные медали Понтифик обычно вручает представителям правительственных и дипломатических делегаций стран во время встречи с ними в Ватикане или в рамках своих Апостольских путешествий.

По материалам Vatican News