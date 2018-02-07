Впервые за пять лет совершена литургия в сиро-яковитской церкви Дейр-эз-Зора

3 февраля впервые после пятилетнего перерыва была совершена литургия в частично разрушенной сиро-яковитской церкви Богоматери в сирийском Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает Благовест-инфо со ссылкой на швейцарский католический портал Cath.ch.

Богослужение в городе, который был полостью освобожден сирийской армией от джихадистов в ноябре прошлого года, возглавил Патриарх Сиро-Яковитской Церкви Игнатий Ефрем II. На службе присутствовали немногочисленные христиане, оставшиеся в Дейр-эз-Зора, а также представители мусульманского духовенства.

До войны христианская община 200-тысячного города насчитывала 3000 человек – за годы боевых действий она значительно сократилась. После освобождения Дейр-эз-Зора началось постепенное возвращение беженцев.

Благодаря своему стратегическому расположению на обоих берегах Евфрата, в ходе войны Дейр-эз-Зор был ареной ожесточенных сражений между правительственными войсками, удерживавшими центр города и различным группировками джихадистов, полностью окружавшими его в конце 2013 года.

В своей проповеди Патриарх Игнатий Ефрем вознес благодарение Господу за постепенный возврат к нормальной жизни в городе, выразив при этом печаль в связи с разрушениями, которые принес конфликт. Объектами обстрелов здесь были и церкви и мечети.

В беседе с губернатором Дейр-эз-Зора Мухаммедом Ибрагимом Самрой глава Сиро-яковитской Церкви отметил, что его визит является знаком того, что Сирия выходит из периода насилия и страха. Он подтвердил готовность его Церкви принимать участие в восстановлении страны и в помощи населению, пострадавшему в ходе конфликта.

В ходе визита сирийский Патриарх также принял участие в открытии больницы св. Ефрема – первого медицинского учреждения, построенного в рамках совместной инициативы Сиро-яковитской Церкви и Всемирной организации здравоохранения.

За период частичной оккупации исламистами в Дейр-эз-Зоре был уничтожен целый ряд христианских памятников. Так, в сентябре 2014 боевики ИГИЛ разрушили армянскую церковь и мемориал геноцида армян 1915 года, где покоились останки жертв резни, устроенной османским правительством.