Владыка Иосиф Верт посетил приходы Куйбышева (+ ФОТО)

Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт посетил с пастырским визитом приход Святых Апостолов Петра и Павла в городе Куйбышеве Новосибирской области и в его филиалах. Во время визитации своего архиерея неотступно сопровождал настоятель прихода о. Дитмар Зайфферт.

Вечером в пятницу, 29 июня, в самый день торжества Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, Преосвященный Иосиф совершил Св.Мессу в деревне Чуклайда, что расположена недалеко от Куйбышева.

В субботу, в последний день июня, Владыка был приглашён на праздник в приходском доме. После чего в сопровождении некоторых верных он посетил два местных памятных места — мемориал, посвященный репрессированным жертвам тоталитарного прошлого страны и памятник павшим во время Великой Отечественной войны.

В воскресенье, 1 июля Владыка возглавил церемонию освящения недавно возведенного Грота Пресвятой Девы Марии. А после состоялась главная Месса нынешнего визита, на которой прихожане Куйбышева смогли отметить свой престольный праздник – торжество Святых Апостолов Петра и Павла. Во время богослужения Правящий архиерей уделил таинство Миропомазания преподал таинство Миропомазания пятерым прихожанам.

В тот же день Владыка Иосиф Верт вернулся в Новосибирск.

Фото — с приходского сайта kainsk.blogspot.com