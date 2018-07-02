Владыка Иосиф Верт посетил приходы Куйбышева (+ ФОТО)
Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт посетил с пастырским визитом приход Святых Апостолов Петра и Павла в городе Куйбышеве Новосибирской области и в его филиалах. Во время визитации своего архиерея неотступно сопровождал настоятель прихода о. Дитмар Зайфферт.
Вечером в пятницу, 29 июня, в самый день торжества Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, Преосвященный Иосиф совершил Св.Мессу в деревне Чуклайда, что расположена недалеко от Куйбышева.
В субботу, в последний день июня, Владыка был приглашён на праздник в приходском доме. После чего в сопровождении некоторых верных он посетил два местных памятных места — мемориал, посвященный репрессированным жертвам тоталитарного прошлого страны и памятник павшим во время Великой Отечественной войны.
В воскресенье, 1 июля Владыка возглавил церемонию освящения недавно возведенного Грота Пресвятой Девы Марии. А после состоялась главная Месса нынешнего визита, на которой прихожане Куйбышева смогли отметить свой престольный праздник – торжество Святых Апостолов Петра и Павла. Во время богослужения Правящий архиерей уделил таинство Миропомазания преподал таинство Миропомазания пятерым прихожанам.
В тот же день Владыка Иосиф Верт вернулся в Новосибирск.
Фото — с приходского сайта kainsk.blogspot.com
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