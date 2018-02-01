Великопостные реколлекции для Папы и Римской Курии проведет священник-поэт

Отец Жозе Толентино де Мендоса, 53-летний португальский священник, преподаватель и вице-ректор Лиссабонского католического университета, консультант Папского Совета по делам культуры, теолог и широко известный у себя на родине поэт, представлявший в 2014 г. Португалию на Всемирном дне поэзии, проведет с 18 по 23 февраля Великопостные духовные упражнения для Папы и Римской Курии.

Реколлекции пройдут, как и в предыдущие годы, не в Ватикане, а в реколлекцийном центре отцов-паулинов «Дом Божественного Учителя» в городке Аричча, отстоящем от Рима на 30 км. В их программу входят ежедневная св. Месса, конференции духовника, объединённые в этот раз общей темой «Похвала жажде», размышления в тишине, адорация Святых Даров, совместное чтение Вечерни и других молитв Литургии часов. На время духовных упражнений отменены все публичные мероприятия с участием Папы.

Традиция общих духовных упражнений для Папы и Ватиканской Курии возникла в 1925 г. по инициативе Папы Пия XI. Тогда они проводились в первую неделю Адвента. В 1964 г. Папа Павел VI перенес их на время Великого Поста, а в 2014 г. они переместились и пространственно – из Рима в Аричча.