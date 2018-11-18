В Ватикане открыт медпункт для нуждающихся (ФОТО + ВИДЕО)

По случаю Второго Всемирного дня бедных, который отмечается сегодня, 18 ноября, на площади Святого Петра начал свою работу медицинский пункт для нуждающихся. Об этом сообщает Vatican News.



Медицинский пункт оборудован возле левого крыла колоннады Бернини и открыт с утра до позднего вечера. В нём принимают терапевт, кардиолог, вирусолог, акушер-гинеколог, дерматолог, ревматолог, окулист и подолог. В медпункте есть также лаборатория анализов.

Структура реализована Управлением здравоохранения и гигиены Града Ватикан при сотрудничестве Мальтийского ордена, Красного Креста, университетской клиники «Агостино Джемелли», других медицинских учреждений и вузов, а также Итальянской конфедерации милосердия.

Как мы уже сообщали ранее, в субботу вечером Святейший Отец появился на площади Святого Петра в сопровождении председателя Папского Совета по содействию новой евангелизации архиепископа Рино Физикеллы, чтобы посетить расположившийся на главной ватиканской площади мобильный медпункт. Здесь Епископ Рима приветствовал по очереди всех его пациентов, поговорил с ними, а также с врачами и волонтерами, дав тем самым свое свидетельство христианской солидарности и любви.