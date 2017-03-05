В Ватикане обсудили роль соцсетей в дипломатии

«Где находится человек, там находится и Церковь. Вот почему Папа присутствует в Twitter и Instagram», — подчеркнул о. Лусия Адриан Руис, секретарь Секретариата по коммуникации Святейшего Престола.

Священник принял участие в учебном семинаре, посвященном роли социальной сети «Twitter» в дипломатии Святейшего Престола. Форум был организован посольством Великобритании в Ватикане и Ватиканским Секретариатом по коммуникации.

Тема мероприятия была выбрана не случайно. Во время семинара отмечалось, что Папа Франциск безусловно является одним из мировых лидеров в сфере современной коммуникации. Ежедневно делясь короткими посланиями на важные темы он влияет на мысли и сердца людей во всем мире. Аккаунт @Pontifex, имеющий девять языковых версий, в настоящее время занимает в Twitter 26 место по количеству подписчиков. Всего эта социальная сеть объединяет около 32 млн пользователей.

Посол Великобритании в Ватикане госпожа Салли Эксуорси в своем выступлении отметила, что цифровое измерение приобретает все большую роль в современной дипломатии. Она подчеркнула, что существует много сфер, в том числе коммуникация через Twitter, где Святейший Престол и международная дипломатия могут найти возможности для сотрудничества.

Большинство подписчиков папского аккаунта в Twitter следят за его испаноязычным профилем — их около 12 миллионов. На англоязычную версию подписано почти 10 миллионов человек, итальянскую — почти 4 миллиона, немецкую — более 360 тысяч. Большой популярностью пользуется версия на латинском языке — на нее подписались более 620 тысяч человек.

По материалам Radio Vaticana