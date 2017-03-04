В Риме начался Clericus Cup, футбольный турнир «в тени купола Святого Петра»

В субботу 4 марта в Риме начался XI турнир Clericus Cup, традиционный чемпионат по футболу среди духовенства «в тени купола Святого Петра». В этом году на поле встретятся 18 команд священников и семинаристов из 66 стран со всех континентов. Организаторами мероприятия выступили Итальянский спортивный центр и Департамент туризма, отдыха и спорта при Епископской конференции Италии, а медиапартнёром события стало Радио Ватикана. В этом году чемпионат проходит под девизом слов Папы Франциска: «Жить, как в спорте».

Накануне открытия футбольного турнира в главном офисе Ватиканского радио состоялась пресс-конференция, в которой принял участие о. Алессио Альбертини, церковный советник Итальянского спортивного центра. В интервью нашему радио о. Альбертини, в частности, сказал:

«Всякий раз, когда идёт подготовка к турниру, хочется дать ему существенный девиз. Это также возможность объяснить, что скрывается за спортивным зрелищем: мы видим лишь технику футболистов, голы, красивую игру, но всё это очень похоже на айсберг: мы видим только выступающую из воды вершину, но внизу есть то, что её поддерживает: среди прочего, желание выйти на поле. 7 июня 2014 года Папа Франциск советовал нам, Итальянскому спортивному центру, не довольствоваться посредственной ничьёй, скучным счётом 0:0, который ничего не означает и поэтому отторгает зрителей. Ту же самую мысль Святейший Отец повторил при других обстоятельствах, обращаясь к молодёжи. Не случайно в своём послании по случаю подготовки к Синоду на тему молодёжи Папа ссылается на Божий призыв к Аврааму выйти из своей земли и подчёркивает, что нужно любить риск, быть смелыми».

О. Алессио Альбертини отметил, что Святейший Отец увещал молодых людей «не простаивать на балконах», наблюдая за происходящим внизу в качестве пассивных зрителей. Кроме того, Папа не раз призывал верующих перестать быть «христианами в тапочках», приклеенными к своим диванам, лишёнными смелости запачкать — если будет нужно — ноги и руки.

Церковный советник Итальянского спортивного центра отметил, что в жизни, как и в спорте, нужно выходить на поле: спортивные игры могут научить чему-то важному, а именно преодолению страха и трудностей в наше непростое время. Спорт может заново научить людей надежде, подчеркнул о. Альбертини.

Источник: Радио Ватикана