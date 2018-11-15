В Папском Латеранском университете учрежден новый академический курс

Святейший Отец направил послание Верховному канцлеру Папского Латеранского университета кардиналу Анджело Де Донатису по случаю начала очередного академического года. Своим посланием Епископ Рима учреждает при этом университете новый курс Науки о миротворчестве.

В наше время, когда «необходимо предотвращать и разрешать конфликты», пишет Папа, Церковь обязана прилагать все усилия, дабы в свете Евангелия освободить людей от трагедии войны и её последствий. Необходимо вдохновлять и поддерживать каждую мирную инициативу, результат диалога, способного угасить ненависть, отказаться от эгоцентризма, преодолеть желание господства и подавления самых слабых и отверженных. Папа Франциск призывает академическое сообщество слушать и понимать реалии наших дней, изучая наследие великих ценностей, понятий и инструментов, способных разрушить пагубные тенденции к изоляции, закрытости и логике силы, которые приводят к насилию и разрушениям.

Средства примирения и справедливости, гарантии устойчивого развития, защита окружающей среды являются сегодня инструментами мирного разрешения конфликтов. Со своей стороны Церковь является «заслуживающим доверия посредником»: она призвана содействовать «решению проблем, связанных с миром, согласием, защитой творения и жизни, человеческими и гражданскими правами». К этим целям стремится и Святейший Престол посредством дипломатических инструментов, причём «центральная роль» в достижении этой цели, по словам Папы, принадлежит высшим учебным заведениям, включая «всемирную сеть церковных университетов» – «символического пространства целостного гуманизма, который постоянно нуждается в обновлении и обогащении» ради «смелого культурного обновления, которого требует настоящий момент».

Святейший Отец определяет задачу, стоящую перед церковным академическим миром: воплощать Слово Божье для Церкви и для человечества третьего тысячелетия; при этом важно, чтобы преподаватели и студенты чувствовали себя паломниками, призванными возвещать Благую Весть всем народам, не боящимися рисковать и мечтать о мире для всех людей и всех народов.

Новый курс Науки о миротворчестве при Латеранском университете станет, по словам Папы, академическим путём, призванным соединить богословский, философский, юридический, экономический и социальный аспекты «в соответствие с критерием меж- и трансдисциплинарности».

По окончании трехлетнего цикла и двухгодичного курса специализации выпускники смогут получить, соответственно, научные степени бакалавра и лиценциата.

Папа Франциск призывает Латеранское университетское сообщество – в ежедневном служении престолу святого Петра – сеять культуру мира. Эта миссия включает в себя внимание, профессионализм, смирение и самоотверженность.

В конце послания Епископ Рима вверяет «новый плод заботы Церкви» небесной опеке своих предшественников — святых Иоанна XXIII и Павла VI, «подлинных глашатаев мира во всем мире», и Пресвятой Деве Царице Мира, дабы она помогла «понять и осуществить братство, к которому взывает сердце её Сына и из которого проистекает истинный мир».

Источник: Vatican News