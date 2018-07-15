В Новосибирске завершились «Каникулы с Богом — 2018»

Как уже сообщалось, с 6 по 13 июля в Новосибирске в Доме отцов-иезуитов проходили семейные «Каникулы с Богом» для прихожан Восточного деканата. Духовными упражнениями руководили о. Анджей Легеч, CSsR, и о. Войтех Зиолек, SJ, которым помогали сёстры-монахини.

На реколлекциях были полные семьи с детьми и индивидуальные прихожане из Томска, Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка, Колыона, Яшкино, Юрги, Георгиевки. Всего в «Каникулах с Богом» для семей приняли участие 46 верующих в возрасте от 4 до 60 лет.

Своими мыслями в предпоследний день реколлекций поделилась одна из их участниц — Марина Романченко.

Подходят к концу наши семейные каникулы. Как и в предыдущие дни, сегодня была очень насыщенная программа, в которой мы несколько часов посвятили духовным упражнениям. Не обошлось и без творчества, (в частности рисования, стоя в озере по локоть в воде), отдыха и игр. День закончили веселой вечерней программой.