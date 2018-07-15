В Новосибирске завершились «Каникулы с Богом — 2018»
Как уже сообщалось, с 6 по 13 июля в Новосибирске в Доме отцов-иезуитов проходили семейные «Каникулы с Богом» для прихожан Восточного деканата. Духовными упражнениями руководили о. Анджей Легеч, CSsR, и о. Войтех Зиолек, SJ, которым помогали сёстры-монахини.
На реколлекциях были полные семьи с детьми и индивидуальные прихожане из Томска, Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка, Колыона, Яшкино, Юрги, Георгиевки. Всего в «Каникулах с Богом» для семей приняли участие 46 верующих в возрасте от 4 до 60 лет.
Своими мыслями в предпоследний день реколлекций поделилась одна из их участниц — Марина Романченко.
Подходят к концу наши семейные каникулы. Как и в предыдущие дни, сегодня была очень насыщенная программа, в которой мы несколько часов посвятили духовным упражнениям. Не обошлось и без творчества, (в частности рисования, стоя в озере по локоть в воде), отдыха и игр. День закончили веселой вечерней программой.
Тема размышлений дня для взрослых, начатая утром, коснулась природы наших страданий, их причин и влияния личного опыта на нашу жизнь в семье и на отношения с Богом. Мы задумались о том, как осознание нашей слабости и несовершенства влияют на принятие самих себя и понимание наших отношений с Богом. Центральная мысль, перевернувшая все в сознании и в сердце, это понимание, что не мы жертвуем себя Богу, а Он принес себя в жертву нам! И все, что мы делаем — это только ответ на его дар спасения. В этом свете уже по другому смотрим на тайну наших личных, всегда актуальных страданий и проблем. Упование и доверие Спасителю позволяет нам не бояться быть честными с Ним, в молитве к Нему, без напускной набожности и ложного смирения.
Вернемся ли мы домой другими? Станем лучше? У меня нет такой цели. А вот мои отношения с Богом нуждаются в развитии. Чем больше в них будет простоты, искренности, упования, тем честнее будут мои отношения в семье. Если я не буду бояться своего несовершенства, то и в ближних моих оно не будет меня пугать. Духовные упражнения, особенно семейного плана, в первую очередь помогают приобрести личный опыт живых отношений с живым Богом, принять свидетельства других семей, получить поддержку, утешение. Получить «инъекцию» Любви, которая сама меняет нас без нашего особого усилия! Спасибо всем участникам и организаторам: — отцам, сестрам, всем семьям, прекрасным искренним детям и неравнодушной молодежи! Прикосновение к живому свидетельству веры — бесценный дар!
Марина Романченко
Источник: паблик «Римско-Католическая Церковь на Севере Кузбасса»
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