В Марокко отменена смертная казнь за отречение от ислама

Верховный религиозный комитет Марокко отменил закон, согласно которому отказ от ислама карался смертью. Теперь граждане королевства имеют право менять религию, сообщает Morocco World News.

Ранее тот же комитет, уполномоченный издавать фетвы (исламские регулировки), заявлял, что вероотступники заслуживают смерти.

В документе, озаглавленном «Путь ученых», члены комитета определяют апостасию не как религиозный, а как политический вопрос.

«Наиболее точное понимание, более всего соответствующее исламскому праву и пути Пророка, заключается в том, что убийство отступника — это убийство предателя той или иной группы, того, кто раскрывает ее тайны; таким образом, аналогом вероотступничества в международном праве является государственная измена», — говорится в документе, который цитирует Morocco World News.

Марокканские улемы (правоведы) утверждают, что в раннеисламский период вероотступничество кралось столь сурово из-за политических последствий, которое оно влекло — люди, отрекшиеся от мусульманской религии, могли раскрыть тайны исламской общины врагам. Смертная казнь, которой подлежали апостаты, была прагматической и политической мерой, пишут авторы документа. Сегодня эти причины утратили свою актуальность, считают они.

Помимо этого, отмечается в тексте, в Коране неоднократно говорится, что отступники получат воздаяние не в этой жизни, а после смерти. Например, сура «Корова» гласит: Кто из вас отречется от веры, от религии и умрет безбожником, то все их дела будут тщетны как касательно мирского, так и вечного. Они — обитатели Ада навечно» (2:217).

Улемы также напоминают, что, заключая в 628 году со своими противниками — курайшитами Худайбийский мирный договор, пророк Мухаммед следовал традиции, соответственно которой люди, отрекшиеся от ислама, получали возможность вернуться к курайшитам.



Ислам в Марокко

Ислам является государственной религией Марокко. Король Марокко обладает почетным титулом Амир аль-муминина («повелителя правоверных») и заботится об уважении ислама. 98,7 % марокканцев — мусульмане-сунниты.

Отступничество мусульманина от своей веры фактически запрещено, хотя об этом не говорится напрямую в юридических текстах королевства. Помимо того, что этим можно подвергнуть себя «гражданской смерти», публичное заявление нарушителем общественного спокойствия о своей новой вере и тем более ее пропаганда может быть интерпретированы как прозелитизм.

Христианские церкви не имеют права принимать у себя обращенных марокканцев. В течение 2010 года из Марокко в ходе борьбы с прозелитизмом были высланы многие иностранцы, в большинстве своем евангельские христиане.



Смертная казнь в исламе

Смертной казнью в исламе наказывают за преднамеренное убийство, демонстративную супружескую измену, и явную, откровенную клевету на ислам, грозящую подорвать его основные устои, если клевета исходит от человека, который ранее был верующим мусульманином.

За убийство ислам руководствуется принципом «жизнь за жизнь», хотя это не означает, что отдельным гражданам дозволяется самолично вершить суд в жажде мести. Наказание в виде смертной казни выносится только по приговору законного суда, после полной проверки умственного состояния преступника, обстоятельств, мотивов и др. У родственников убитого есть право простить убийцу или принять денежную компенсацию.

В случае смертной казни за клеветнические измышления на ислам мусульман не приговаривают к смертной казни за измену вере, так как верой нельзя обязать никого. Преступление, за которое в исламе полагается смертная казнь, состоит в поношении, вероломном предательстве и сознательном оскорблении мусульманской общины — уммы. Любые оскорбления, направленные против Бога, лежат на совести клеветника и подлежат суду самого Бога.

Мусульмане не могут требовать смертной казни для немусульман, так как оскорбляя ислам, они не понимают всей благодати жизненного пути в истинном смирении перед Божьей волей. Но мусульмане полагают, что человек, когда-то считавшийся правоверным, а ныне нападающий на бывших единоверцев, очень испорчен и извращен, и подлежит смертной казни, если, конечно, не раскается в совершенном преступлении. Но для восстановления единства уммы предпочтительнее искреннее покаяние и полное примирение.

Источник: Rublev.com