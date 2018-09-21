В Латвии выпустили марку в честь Папы Франциска
В честь грядущего визита Папы Римского Франциска в Латвию Latvijas pasts выпустила новые марку и конверт, сообщили в госпредприятии.
Почтовая марка будет издана тиражом в 100 000 экземпляров и ее цена составит 61 цент. Конверт и специальная печать будут изданы тиражом в 3000.
На почтовой марке и конверте изображен портрет Папы Франциска и здание Аглонской базилики. Автором дизайна конверта, печати и почтовой марки является художник Гирт Грива.
Напомним, Папа Франциск посетит Латвию 24 сентября. В связи с его визитом в Латвии усиливается иммиграционный контроль, сообщает Mixnews.lv.
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна