В день литургического поминовения святого Папы Иоанна Павла II Папа Франциск молился у его гробницы

22 октября, в день памяти святого Иоанна Павла II, Папа Франциск побывал около полудня в часовне Св. Себастьяна в соборе Святого Петра, где молился у гробницы своего великого Предшественника.

Папа Иоанн Павел II назначил 20 мая 1992 г. аргентинского священника-иезуита Хорхе Бергольо викарным епископом столицы страны Буэнос-Айреса, спустя пять лет сделал его епископом-коадъютором, а в 1998 г. — правящим архиепископом столичного диоцеза. 21 февраля 2001 г. Иоанн Павел II возвел архиепископа Бергольо в достоинство кардинала. 27 апреля 2014 г. Папа Франциск причислил Иоанна Павла II к лику святых.

По материалам Vatican News