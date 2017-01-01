Te Deum. Папа: нужно возвратить надежду молодёжи — мы перед ней в долгу

Вечером последнего дня 2016 года Папа Франциск возглавил в базилике Святого Петра молитву Вечерни Торжества Пресвятой Богородицы; после богослужения состоялось поклонение Святым Дарам, Церковь вознесла древний благодарственный гимн Te Deum («Тебя, Бога, хвалим»).

В своём обращении Епископ Рима призвал верующих вспомнить перед Рождественскими яслями уходящий год и возблагодарить Бога за все полученные от Него дары. В Младенце Христе Всемогущий Бог во всём стал истинным человеком, и Его Ясли призывают нас во всём принять логику Бога, которая отвергает привилегии, уступки и фаворитизм. Эта небесная мудрость основана на принципах встречи и близости, и ей с разных сторон противостоят искушения, стремящиеся выстроить барьеры и разрушить мечты и жизни многих наших братьев. Взирая на Младенца Иисуса мы должны признать, что особо нуждаемся в Господнем свете, потому что не раз мы становимся близорукими пленниками тех, кто нескрываемо хочет втиснуть других в свои схемы, подчеркнул Папа.

«Созерцая Рождественские ясли, мы обретаем силы занять своё место в истории, не жалуясь и не огорчаясь, не закрываясь, не уклоняясь, не ища коротких путей, которые давали бы нам привилегию. Смотреть на Ясли означает осознавать, что грядущие времена требуют смелых и преисполненных надежды инициатив, а также отказа от суетного желания главенства и бесконечных баталий ради саморекламы».

Папа Франциск подчеркнул, что нельзя говорить о будущем, не беря на себя ответственности за новые поколения: это входит в категорию долга:

«Мы создали культуру, которая, с одной стороны, боготворит молодость, пытаясь сделать её вечной. Но с другой стороны — как бы это парадоксально ни звучало — мы обрекли нашу молодежь на невозможность реальной интеграции, потому что мало-помалу исключили молодых людей из общественной жизни, вынуждая их эмигрировать либо заниматься профессиями, которые не имеют спроса или не позволяют им стремиться в будущее. Мы благоприятствовали спекуляциям, а не рабочим местам, достойным и подлинным, которые бы позволили молодым людям стать главными активными участниками жизни нашего общества».

«Мы ожидаем от них и требуем, чтобы они стали закваской будущего», — отметил Папа, но, по сути, мы их «дискриминируем и обрекаем стучать в двери, которые в основном остаются закрытыми». Поэтому нужно «помочь нашим молодым людям обрести на их землях, на их родине конкретные горизонты в созидании будущего»: новые поколения имеют непреложное право на достойный, творческий и свободный труд.

Рождественские ясли, подчеркнул в завершение обращения Папа Франциск, призывают нас выйти на помощь нашей молодёжи, чтобы перед лицом нашей незрелости она не потеряла своей надежды; нужно помочь ей «мечтать и бороться за свои мечты».

После богослужения в ватиканской базилике Святейший Отец кратко приветствовал мэра Рима Вирджинию Раджи и затем, вместе с многочисленными верующими и паломниками, посетил Рождественские ясли на площади Святого Петра, оставаясь перед ними несколько минут в молитве.

Источник: Радио Ватикана