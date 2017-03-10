Святейший Престол: в мире налицо беспрецедентное насилие в отношении христиан

Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН в Женеве монс. Иван Юркович выступил на ассамблее, посвящённой теме «Взаимное уважение и мирное сосуществование как условие для межрелигиозного мира и стабильности: поддержать христиан и другие общины».

«Несмотря на многочисленные усилия по развитию и укреплению религиозной свободы, — отметил архиепископ, — в различных частях мира мы наблюдаем постоянное ухудшение, если не настоящую атаку на это неотъемлемое право». Свобода имеет общественное значение, потому что выбор вероисповедания отображается «на всех уровнях общественной и политической жизни», тем более в наши дни. Именно поэтому такой выбор должен быть свободен от ограничений и принуждений и должен защищаться органами власти. Международное сообщество призвано реагировать на беспрецедентное насилие в отношении христиан и представителей других религиозных общин: оно не должно увязнуть в пресловутой «глобализации безразличия», о которой часто говорит Папа Франциск.

Монс. Юркович упомянул жестокие преследования христиан на Ближнем Востоке: именно там гонения ещё сильнее, чем в первые века христианства. Религиозная свобода должна обладать общественным измерением и не может сводиться только к частным случаям или к одному лишь культу: по самой своей природе свобода религии выходит за пределы «неприкосновенности частной жизни отдельных лиц и семей». Различные религиозные традиции «служат обществу прежде всего своим посланием», своим призывом к обращению, примирению, к самопожертвованию ради общего блага, к состраданию нуждающимся, подчеркнул ватиканский прелат.

В мире, где «слабые убеждения ослабляют этические нормы», где всё подчиняется «глобализации технократической парадигмы», стремящейся «устранить все различия и традиции в поверхностном поиске единства», религии «имеют право и обязаны открыто заявлять, что вполне возможно построить общество, в котором здоровый плюрализм, уважающий и ценящий различия, является ценным союзником в защите человеческого достоинства: это путь к миру на нашей земле», — подчеркнул монс. Иван Юркович.

Источник: Радио Ватикана