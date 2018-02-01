Святейший Престол: Папа Франциск внимательно следит за ситуацией в Китае

Директор пресс-службы Святейшего Престола Грег Берк опубликовал следующее официальное заявление Зала Печати относительно ситуации вокруг Католической Церкви в Китае:

«Что касается широко распространенных в СМИ новостей о предполагаемой разнице взглядов и действий между Святейшим Отцом и его сотрудниками в Римской Курии по вопросам, касающимся Китая, я могу заявить следующее: Папа находится в постоянном контакте с компетентными сотрудниками Римской Курии и Государственного секретариата относительно «китайского вопроса». Через них Святейший Отец получает точную, актуальную и подробную информацию о ситуации Католической Церкви в этой стране и о шагах, предпринимаемых в ходе диалога между Ватиканом и властями Китайской Народной Республики, за которыми он наблюдает с большим вниманием. Поэтому вызывающим недоумение и сожаление является тот факт, что в Церкви есть люди, которые утверждают обратное, способствуя таким образом дезориентации и смущению верных».