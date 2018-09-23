Соглашение с Китаем: заявление кард. Паролина

После подписания Соглашения о назначении епископов госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выступил с официальным заявлением.

«Подписание Временного соглашения между Св. Престолом и Китайской Народной Республикой о назначении епископов приобретает большое значение в особенности для жизни Католической Церкви в Китае и для диалога между Святейшим Престолом и гражданскими властями этой страны, но также и для укрепления международной перспективы мира в настоящий момент, когда мы переживаем многочисленные трудности на мировом уровне.

Святейший Престол преследует пастырскую цель, а именно помочь поместным Церквам жить в условиях большей свободы, автономии и организации, с тем чтобы у них была возможность посвящать себя миссии возвещения Евангелия и содействовать целостному развитию человека и общества.

Впервые после многих десятилетий, сегодня епископы Китая находятся в общении с Епископом Рима. Папа Франциск, как и его непосредственные предшественники, смотрит с особым вниманием и с особой заботой на китайский народ и обращается к нему. Есть потребность в единстве, есть потребность в доверии и новом порыве; есть потребность в добрых пастырях, признанных Преемником Петра и законными гражданскими властями страны. Данное соглашение как раз вписывается в эту перспективу, являясь инструментом, который, надеемся, сможет помочь в этом процессе при всеобщем содействии.

Католической общине в Китае – епископам, священникам, монахам, монахиням и всем верным — Папа особым образом вверяет задание жить в подлинном духе примирения между братьями, посредством конкретных поступков, помогающих преодолеть недоразумения в прошлом, в том числе недавнем. Таким образом верные католики в Китае смогут свидетельствовать собственную веру и неподдельную любовь, а также открыться диалогу между всеми народами и продвижению мира».

Источник: Vatican News